«Диковинка с Востока: в Ленинградском зоопарке поселились павлины-хамелеоны»

В Ленинградском зоопарке в начале 2025 года появились новые пернатые — пара гималайских моналов, которых передали из Москвы.

Птицам по одному году, они прошли все необходимые ветеринарные процедуры и уже находятся на общем обзоре. Теперь посетители могут познакомиться с этими редкими обитателями семейства фазановых лично.

Гималайские моналы встречаются на больших высотах в Центральной Азии — в районах Тибета, Гималаев и неподалёку от Эвереста, где они могут подниматься на уровень до 5000 метров над морем.

Летом эти птицы выбирают скалистые участки и горные поляны, где поднимаются до линии снежников, а зимой спускаются ниже — в леса, где растут хвойные деревья, рододендроны и бамбук. Такое перемещение связано с сезонными изменениями условий и поиском корма.

Самцов отличает необычно яркая окраска: металлические отливы зелёного, медного и фиолетового цветов и характерный хохолок на голове делают их легко узнаваемыми.

Самки значительно скромнее по внешнему виду — они меньше размером и их перья окрашены в неброские буро-серые оттенки, что даёт им преимущество при выкармливании потомства. Такое спокойное оперение помогает им сливаться с фоном местности во время гнездования.

Понаблюдать за парой моналов можно в одном из вольеров зоопарка, находящемся напротив павильона, где живут представители хищных млекопитающих, недалеко от бассейна белых медведей.

Эти птицы редко встречаются в коллекциях и вызывают неподдельный интерес у посетителей. Зоологи отмечают, что моналы хорошо адаптировались к новым условиям.