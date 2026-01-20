Городовой / Город / «Диковинка с Востока: в Ленинградском зоопарке поселились павлины-хамелеоны»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Я рожала и училась, а мне говорят — стаж ноль»: вот почему пенсионный закон — это головоломка, которая стирает годы жизни петербуржцев Полезное
Тайна уходящего артиста: чем запомнился Дмитрий Марфин поклонникам детективов Город
Любимая рыбная закуска моего друга якута: готовим за 15 минут, не касаясь плиты Полезное
«Быстрая стирка» — это обман, а не режим: я посмотрел, как она работает, и нашел, что это просто три полоскания с порошком Полезное
Теперь приставы ищут: куда подевались 13 миллионов рублей мужа Татьяны Булановой Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Происшествие Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

«Диковинка с Востока: в Ленинградском зоопарке поселились павлины-хамелеоны»

Опубликовано: 20 января 2026 10:30
 Проверено редакцией
«Диковинка с Востока: в Ленинградском зоопарке поселились павлины-хамелеоны»
«Диковинка с Востока: в Ленинградском зоопарке поселились павлины-хамелеоны»
Городовой ру

В Ленинградском зоопарке в начале 2025 года появились новые пернатые — пара гималайских моналов, которых передали из Москвы.

Птицам по одному году, они прошли все необходимые ветеринарные процедуры и уже находятся на общем обзоре. Теперь посетители могут познакомиться с этими редкими обитателями семейства фазановых лично.

Гималайские моналы встречаются на больших высотах в Центральной Азии — в районах Тибета, Гималаев и неподалёку от Эвереста, где они могут подниматься на уровень до 5000 метров над морем.

Летом эти птицы выбирают скалистые участки и горные поляны, где поднимаются до линии снежников, а зимой спускаются ниже — в леса, где растут хвойные деревья, рододендроны и бамбук. Такое перемещение связано с сезонными изменениями условий и поиском корма.

Самцов отличает необычно яркая окраска: металлические отливы зелёного, медного и фиолетового цветов и характерный хохолок на голове делают их легко узнаваемыми.

Самки значительно скромнее по внешнему виду — они меньше размером и их перья окрашены в неброские буро-серые оттенки, что даёт им преимущество при выкармливании потомства. Такое спокойное оперение помогает им сливаться с фоном местности во время гнездования.

Понаблюдать за парой моналов можно в одном из вольеров зоопарка, находящемся напротив павильона, где живут представители хищных млекопитающих, недалеко от бассейна белых медведей.

Эти птицы редко встречаются в коллекциях и вызывают неподдельный интерес у посетителей. Зоологи отмечают, что моналы хорошо адаптировались к новым условиям.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью