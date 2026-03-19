Весенний фронт накрывает Петербург: как погода меняет настроение Петербургу
Весенний фронт накрывает Петербург: как погода меняет настроение Петербургу

Опубликовано: 19 марта 2026 12:30
 Проверено редакцией
Весенний фронт накрывает Петербург: как погода меняет настроение Петербургу
Весенний фронт накрывает Петербург: как погода меняет настроение Петербургу
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди.

Сегодня погода в Петербурге изменится под действием атмосферного фронта, протянувшегося с юго-запада на северо-восток. В городе будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди.

Из‑за обилия облаков солнечное тепло не сможет в полной мере прогреть воздух, пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает "КП-Петербург".

В Петербурге температура поднимется лишь до +4…+6 градусов. В Ленинградской области столбик термометра покажет чуть более разнообразные значения — от +3 до +8 градусов.

Ветер ожидается юго‑западный, относительно слабый — 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление начнет снижаться и зафиксируется на уровне 761 миллиметра ртутного столба, что для петербуржцев почти в пределах нормы.

В пятницу синоптики обещают временное затишье: осадков не предвидится. Однако ночью будет прохладно — от −1 до +1 градуса, а днем столбик ртутного термометра поднимется до +7…+9 градусов.

Автор:
Юлия Аликова
