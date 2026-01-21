До какого числа будет украшен Санкт-Петербург?

Точной официальной даты снятия праздничных украшений в Санкт Петербурге в 2026 году пока нет — городские службы обычно определяют её ближе к концу сезона, исходя из состояния декора и погодных условий. То есть у горожан и гостей Северной столицы еще есть время полюбоваться новогодним убранством любимого города.

А как было в прошлые годы?

Обычно ёлки, световые инсталляции и гирлянды демонтировали после 20 января. Иногда часть декора (особенно крупные световые объекты) оставляют дольше — до конца января или даже до Масленицы, если она выпадает на февраль.

Например, в предыдущие годы:

• главную ёлку на Дворцовой площади убирали около 15–20 января;

• световые арки и гирлянды на Невском проспекте могли продержаться до конца месяца.

Чтобы узнать точный срок в 2026-м, стоит следить за анонсами на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга или в городских СМИ — там обычно публикуют расписание демонтажа украшений за неделю-две до события.

