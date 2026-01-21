Городовой / Полезное / Как девочка в 83: секрет моложавого вида Ангелины Вовк - выглядит на 30 лет моложе
Опубликовано: 21 января 2026 15:15
 Проверено редакцией
Ангелина Вовк
Legion-media

Народная артистка России Ангелина Вовк в свои 83 года продолжает удивлять поклонников своей энергичностью и цветущим видом. Со стороны кажется, что годы для неё — лишь формальность. Своей прекрасной формой Ангелина Михайловна обязана не дорогим процедурам, а разумной системе ежедневного ухода.

Утренние ритуалы

Свой день телеведущая начинает со стакана тёплой воды с долькой лимона. Спустя время она выпивает чай, заваренный на полезных травах. В ход идёт шалфей, листья малины, смородины или чабрец — Артистка чередует их, чтобы получить максимум пользы.

Осознанное питание

Вовк давно и осознанно подходит к выбору продуктов, отдавая предпочтение здоровой пище. Однако она подчёркивает важность умеренности — даже полезной едой она старается не переедать, следуя принципу «лучше меньше, да лучше».

Любимый натуральный уход

Для ухода за кожей Ангелина Михайловна доверяет простым, проверенным временем средствам. Её любимый лосьон — отвар обычной петрушки. «Я завариваю петрушечку, потом процеживаю ее и в холодильник. После достаю, протираю лицо и становлюсь, словно утро мая», — делилась артистка секретным рецептом.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
