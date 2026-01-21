Городовой / Город / Хитрый трюк петербургских чиновников: строим башни, а про трамваи, которые ходят раз в 20 минут, просто молчим
Хитрый трюк петербургских чиновников: строим башни, а про трамваи, которые ходят раз в 20 минут, просто молчим

Опубликовано: 21 января 2026 08:00
 Проверено редакцией
Квартал небоскребов
Городовой ру

Идея возведения целого квартала 200-метровых небоскребов в Санкт-Петербурге вызывает бурные дебаты среди горожан и экспертного сообщества.

Инициатива, направленная, по замыслу, на преображение Приморского района и стимулирование его развития, не находит единодушной поддержки.

Критики предсказывают неизбежное искажение исторической панорамы, в то время как оппоненты видят в проекте шаг к модернизации.

Урбанистический скепсис: Коллапс как неизбежность

Особую тревогу вызывает потенциальная нагрузка на существующую инфраструктуру.

Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли», поделился с порталом «Городовой» своим видением этой амбициозной застройки.

Эксперт высказывает серьезные сомнения относительно жизнеспособности проекта в его текущем формате.

“Касаемо делового квартала, так называемого, на севере Петербурга. Действительно есть опасения, что может он испортить и историческую панораму, и однозначно текущий общественный транспорт”.

Речь идет о районе, где доступность альтернативных видов передвижения оставляет желать лучшего. Эксперт подчеркивает критическую слабость транспортной сети:

“трамваи в 20 минутах пешей ходьбы, электрички с огромными интервалами и автобусы, они действительно такой пассажир поток не смогут переварить”.

Последствия такого дисбаланса очевидны. По мнению Воронина, реализация проекта приведет к хаосу:

“Это будет все очень неудобно, некомфортно. Я согласен с коллегами, будет коллапс ежедневный. То есть большая нагрузка на эту часть”.

Не небоскребам, а равномерности

Сам городской планировщик не выступает против развития коммерческой застройки как таковой. Однако размещение гигантского делового центра в одной точке он считает градостроительной ошибкой.

“Если мое мнение спрашивать, то, наверное, я поддерживаю, что такой деловой квартал, состоящий из небоскребов, там действительно не нужен”.

Воронин указывает на системную проблему Петербурга — неравномерное распределение бизнес-активности.

“Однако в целом в Петербурге есть проблемы по коммерческой застройке, бизнес-центрам этого очень не хватает. Во многом не хватает именно в спальных районах”.

Он предлагает альтернативную стратегию: “чтобы не вызывать коллапса”, необходимо распределять новые объекты “плюс-минус равноверно по северным и южным спальным районам”.

В формате единого, концентрированного делового района, подобного тому, что хотят построить, городу не нужно.

Дискуссия о панораме

Вопрос о том, как 200-метровые конструкции повлияют на исторический облик города, остается предметом острых споров. Урбанист признает дискуссионность этого аспекта, однако считает транспортную составляющую более осязаемой и опасной проблемой.

“Касаемо панорамы, это конечно дискуссионный вопрос. Но транспортный коллапс однозначно на текущей инфраструктуре там будет”.

Таким образом, приоритетом в обсуждении должно стать обеспечение функциональности города, а не только его визуальная привлекательность.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
