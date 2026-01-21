Сколько потратил Петербург на новогоднее украшение города?

По данным системы по работе с тендерами «Тендерплан», Санкт-Петербург потратил на новогоднее оформление к 2026 году 1,2 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю наблюдений, она более чем втрое превышает расходы пятилетней давности.

Заказчиком выступило СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (ГЦРПО).

Что вошло в закупку?

Выделенные в бюджете средства были потрачены на:

• подсветку зданий (Дома книги, Думской башни, мостов и др.);

• декор над каналом Грибоедова;

• переливающиеся арки и тоннели;

• светящеюся декорацию для фонтана при Зимнем дворце;

• нарядные растяжки над Невским проспектом;

• инсталляцию о рождении Христа у Казанского собора;

• подсветку фонтана и фонарных столбов в Александровском саду, а также установку там арт-объектов в средневековой тематике (карета, дама в пышном платье, гуляющая пара);

• оформление Дворцовой площади с натуральной 20-метровой ёлкой.

Праздничные мероприятия и новогодний декор необходим городам, чтобы повысить туристическую привлекательность, развивать общественные пространства и стимулировать внутренний туризм. Отметим, что в этом году Питер стал лидером среди российских городов по новогодним затратам.

Когда будет демонтаж праздничного антуража, можно узнать здесь.

