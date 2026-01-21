Городовой / Вопросы о Петербурге / Сколько потратил Петербург на новогоднее украшение города?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Я купил квартиру за 100 тысяч, и это не шутка: вот мой секретный лайфхак, как сохранить деньги от инфляции в селе, где нет перспектив Общество
Почему в Санкт-Петербурге запретили работать мигрантам? Вопросы о Петербурге
«Рот буквально загорелся»: это популярное в Азии блюдо почти лишило россиянина здоровья Полезное
Что скрывает подземелье будущей «Театральной»: ученые раскрывают тайны рельефа на месте будущего вестибюля Город
Коворкинги Петербурга опустели: почему город творческой свободы стал терять рабочие места? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Рецепты Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Сколько потратил Петербург на новогоднее украшение города?

Опубликовано: 21 января 2026 14:35
 Проверено редакцией
Сколько потратил Петербург на новогоднее украшение города?
Сколько потратил Петербург на новогоднее украшение города?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

По данным системы по работе с тендерами «Тендерплан», Санкт-Петербург потратил на новогоднее оформление к 2026 году 1,2 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю наблюдений, она более чем втрое превышает расходы пятилетней давности.

Заказчиком выступило СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» (ГЦРПО).

Что вошло в закупку?

Выделенные в бюджете средства были потрачены на:
• подсветку зданий (Дома книги, Думской башни, мостов и др.);
• декор над каналом Грибоедова;
• переливающиеся арки и тоннели;
• светящеюся декорацию для фонтана при Зимнем дворце;
• нарядные растяжки над Невским проспектом;
• инсталляцию о рождении Христа у Казанского собора;
• подсветку фонтана и фонарных столбов в Александровском саду, а также установку там арт-объектов в средневековой тематике (карета, дама в пышном платье, гуляющая пара);
• оформление Дворцовой площади с натуральной 20-метровой ёлкой.

Праздничные мероприятия и новогодний декор необходим городам, чтобы повысить туристическую привлекательность, развивать общественные пространства и стимулировать внутренний туризм. Отметим, что в этом году Питер стал лидером среди российских городов по новогодним затратам.

Когда будет демонтаж праздничного антуража, можно узнать здесь.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью