Волосы укладываю только так, и подруги завидуют: забыла про лак, а эта пенка держит форму лучше, чем заморозки в январе

Вопрос стойкости укладки — настоящий камень преткновения для многих женщин, особенно в условиях повышенной влажности. Волосы, которые отказываются держать форму, могут свести на нет все усилия, затраченные перед зеркалом.
Стилист, колорист Любовь Фасхутинова раскрывает основные ошибки и предлагает два ключевых приема, которые кардинально меняют ситуацию.
Ошибка “ничего”: игнорирование стайлинговых средств
Стилисты часто сталкиваются с тем, что клиенты жалуются на нестойкость прически, при этом признаваясь, что не используют никаких средств для укладки.
“Лак не любим, ничего не любим, но ничего, конечно, не держится”, — констатирует Любовь Фасхутинова в беседе с «Городовой».
Прежде чем говорить о фиксации, необходимо обеспечить волосам правильную “базу”.
Помимо базового ухода — правильного очищения и недопущения нанесения бальзамов и масок на корни, чтобы не утяжелять их, — критически важно не пропускать этап подготовки волос.
“Хочется сделать большой акцент на стайлинговых средствах”, — подчеркивает эксперт.
Речь идет о пенках, кремах и спреях, которые не являются лаком, но помогают создать необходимый объем, послушность и упругость. Для более тяжелых волос предпочтительнее подойдут пенки, а для легких — спреи.
Ключевой момент: нельзя укладывать “на пустой волос, только на укладочное средство”.
Температурный режим: магия прогрева и остывания
Второй аспект, требующий немедленного исправления, касается самой техники укладки феном. Использование только холодного воздуха для создания формы — неэффективный подход.
“Все-таки брашинги нужно прогревать, это тоже важный момент”, — объясняет Фасхутинова, критикуя привычку сушить волосы исключительно холодным воздухом.
Процесс должен быть двухэтапным, с обязательным использованием термозащиты:
- Нагрев: Сначала необходимо использовать горячий фен, чтобы придать волосам нужную форму, прорабатывая пряди брашингом.
- Фиксация: После того как прядь прогрета, ее нужно зафиксировать в нужном положении, пропуская через нее холодный воздух.
“Горячий воздух, холодный воздух. Не укладываем холодным воздухом, горячим воздухом, а потом даём остыть”.
Остывание придает укладке долговечность, “запечатывая” форму.
Финишная прямая: лак как гарант стойкости
Третий, но не менее важный элемент — фиксация. Любовь Фасхутинова настаивает на том, что лак остается незаменимым инструментом.
“Последнее средство для фиксации укладки”.
Если клиент не любит лаки, это не отменяет их функциональности. Средство для укладки создает базу, а лак закрепляет результат.
“Вот это два главных приема”, — резюмирует стилист, имея в виду использование укладочного средства и фиксатора.
Залог успеха — форма
Помимо работы с продуктами и температурой, эксперт напоминает об основах:
“Конечно залог хорошей укладки это правильная форма. Вовремя подстригайте волосы, убирайте секущиеся кончики, придавайте форму”.
Здоровые, ухоженные волосы, имеющие четкую стрижку — это основа, на которой любая укладка, выполненная по всем правилам, будет держаться значительно дольше.
