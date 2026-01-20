Волосы укладываю только так, и подруги завидуют: забыла про лак, а эта пенка держит форму лучше, чем заморозки в январе

Вопрос стойкости укладки — настоящий камень преткновения для многих женщин, особенно в условиях повышенной влажности. Волосы, которые отказываются держать форму, могут свести на нет все усилия, затраченные перед зеркалом.

Стилист, колорист Любовь Фасхутинова раскрывает основные ошибки и предлагает два ключевых приема, которые кардинально меняют ситуацию.

Ошибка “ничего”: игнорирование стайлинговых средств

Стилисты часто сталкиваются с тем, что клиенты жалуются на нестойкость прически, при этом признаваясь, что не используют никаких средств для укладки.

“Лак не любим, ничего не любим, но ничего, конечно, не держится”, — констатирует Любовь Фасхутинова в беседе с «Городовой».

Прежде чем говорить о фиксации, необходимо обеспечить волосам правильную “базу”.

Помимо базового ухода — правильного очищения и недопущения нанесения бальзамов и масок на корни, чтобы не утяжелять их, — критически важно не пропускать этап подготовки волос.

“Хочется сделать большой акцент на стайлинговых средствах”, — подчеркивает эксперт.

Речь идет о пенках, кремах и спреях, которые не являются лаком, но помогают создать необходимый объем, послушность и упругость. Для более тяжелых волос предпочтительнее подойдут пенки, а для легких — спреи.

Ключевой момент: нельзя укладывать “на пустой волос, только на укладочное средство”.

Температурный режим: магия прогрева и остывания

Второй аспект, требующий немедленного исправления, касается самой техники укладки феном. Использование только холодного воздуха для создания формы — неэффективный подход.

“Все-таки брашинги нужно прогревать, это тоже важный момент”, — объясняет Фасхутинова, критикуя привычку сушить волосы исключительно холодным воздухом.

Процесс должен быть двухэтапным, с обязательным использованием термозащиты:

Нагрев: Сначала необходимо использовать горячий фен, чтобы придать волосам нужную форму, прорабатывая пряди брашингом. Фиксация: После того как прядь прогрета, ее нужно зафиксировать в нужном положении, пропуская через нее холодный воздух.

“Горячий воздух, холодный воздух. Не укладываем холодным воздухом, горячим воздухом, а потом даём остыть”.

Остывание придает укладке долговечность, “запечатывая” форму.

Финишная прямая: лак как гарант стойкости

Третий, но не менее важный элемент — фиксация. Любовь Фасхутинова настаивает на том, что лак остается незаменимым инструментом.

“Последнее средство для фиксации укладки”.

Если клиент не любит лаки, это не отменяет их функциональности. Средство для укладки создает базу, а лак закрепляет результат.

“Вот это два главных приема”, — резюмирует стилист, имея в виду использование укладочного средства и фиксатора.

Залог успеха — форма

Помимо работы с продуктами и температурой, эксперт напоминает об основах:

“Конечно залог хорошей укладки это правильная форма. Вовремя подстригайте волосы, убирайте секущиеся кончики, придавайте форму”.

Здоровые, ухоженные волосы, имеющие четкую стрижку — это основа, на которой любая укладка, выполненная по всем правилам, будет держаться значительно дольше.

