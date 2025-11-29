Городовой / Город / До последнего винтика: Фонарный мост полностью отремонтирован
До последнего винтика: Фонарный мост полностью отремонтирован

Опубликовано: 29 ноября 2025 19:13
Городовой ру

В Санкт-Петербурге завершены работы по восстановлению Фонарного моста, в ходе которых обновили его основные конструкции и декоративные элементы.

В Санкт-Петербурге завершены работы по восстановлению Фонарного моста. Одной из особенностей стала необходимость проводить ремонт как с суши, так и непосредственно с воды, для чего применялись специальные суда.

В ходе реставрации была проведена замена покрытия на проезжей части и тротуарах, а также нанесена свежая дорожная разметка. Предусмотрена установка четырёх пандусов, чтобы обеспечить доступ для людей с ограниченными возможностями.

Своды, фасады, устои и карнизы сооружения были обновлены. Опоры освещения и фонари привели в надлежащее состояние — их очистили и покрасили. Чугунное ограждение избавили от следов коррозии, восстановили утраченные декоративные детали.

Гранитные элементы конструкции возвратили к исходному положению согласно проекту. Теперь обновлённый мост открыт для движения. Проведённые мероприятия повысили безопасность и удобство пешеходов и автомобилистов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
