Доброград — один из самых современных городов России: комфорт проживания и инфраструктура на высшем уровне, но есть нюанс

Что посмотреть в одном из самых современных гордов России — Доброграде

Город Доброград - это один из самых новых городов России. Его строительство началось во Владимирской области в 2014 году. Теперь это современный город, известный своей уникальной концепцией комфортного проживания, развитой инфраструктурой и культурными мероприятиями. Автор дзен-канала "Дневник на досуге" побывала в Доброграде и поделилась своими впечатлениями о городе.

Как рассказывает автор блога, пока что город все-таки больше напоминает поселок городского типа, да и официальный его статус с 2022 года - городское поселение. Между тем с тем уровнем развития, который отметила автор, у населенного пункта есть все шансы получить статус полноценного города.

Жилая зона находится за ограждением со шлагбаумами и пропускной системой охраны и простому прохожему сюда не попасть. Большинство жилых домов - это таунхаусы.

Во второй половине поселка сосредоточены культурно-спортивно-развлекательные объекты. Правда, и туда попасть можно только по талончику. Автора расстроила платная парковка, но, побывав на территории, она поняла, что этот поселок совсем другого видения.

"Здесь создается территория в концепции с мировыми нормами градостроения, где в приоритете комфортная среда и безопасное место для жизни и отдыха", -рассказывает блогер.

Комфортные дорожки для прогулок по лесным тропам, ухоженный лес, грамотное освещение... Для кормления лебей и уток на озере установлен специальный автомат, в спорткомплексе Гранд Арена можно покататься на лыжах или коньках, также гостям предлагается покататься на квадроциклах, попробовать себя в гольфе или посетить аэродром.

"Но несмотря на многообразие развлечений, основная идея поселка - это бережная сохранность природы и человека в ней, добрых семейных традиций", - отмечает автор.

Ландшафт природы максимально сохраняется в естественном виде, вокруг чистота, нет мусора, неровности и бугры прикрыты мостиками. То есть под объекты не стали разравнивать природный рельеф, а встроили его в особенности ландшафта.

Город интересен и необычен для тех, кто там оказался впервые, но, как отмечают интернет-пользователи, жизнь там обходится в довольно кругленькую сумму, и не каждый обычный житель может себе позволить переезд в этот современный комфортный благоустроенный населенный пункт.

