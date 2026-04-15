Можно ли купаться в Анапе в 2026 году: список пляжей, открытие сезона и что с мазутом
Можно ли купаться в Анапе в 2026 году: список пляжей, открытие сезона и что с мазутом

Опубликовано: 15 апреля 2026 08:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Вся информация о пляжах Анапы в 2026 году

Больше года назад в Черном море случилась экологическая катастрофа, отголоски которой до сих пор ощущаются в сфере туризма. Так, многие путешественники отказываются от поездки в Анапу, боясь плавающего в воде мазута. Так ли опасны пляжи Анапы в 2026 году и когда здесь откроется пляжный сезон, рассказали эксперты портала sutochno.ru.

Открытие пляжного сезона в Анапе запланировано на 1 июня 2026 года. По последним данным Роспотребнадзора, морская вода у побережья соответствует санитарным нормам, а нефтяных пятен в акватории не обнаружено. Так, из зоны ЧС исключен участок от села Большой Утриш до пляжа «Высокий берег» с галечными пляжами. Морская вода и грунт восьми пляжей в этом месте соответствуют нормам безопасности, однако точных названий пляжей нет. Между тем эксперт перечисляет самые крупные и популярные пляжи, которые находятся на этом участке. Вероятно, именно они и будут открыты с 1 июня:

  • пляж «Высокий берег»;
  • пляж «Тургеневский спуск»;
  • пляж «Малая бухта»;
  • пляж «Варваровская щель»;
  • пляж «40 лет Победы»;
  • пляж «Сукко».

Все это галечные пляжи Анапы. Что касается песчаных пляжей, то здесь пока находятся остатки мазута, однако принято решение засыпать потенциально небезопасные пляжи песком из карьера в Темрюкском районе слоем в 70 см. Решение согласовано с Роспотребнадзором. В настоящее время работы ведутся на пляжах Джемете, «Тортуга» и других. Работы по засыпанию песка продолжатся до 1 июня, и после проверки ведомством станет понятно, будут ли в сезоне-2026 открыты песчаные пляжи Анапы.

Прогнозы оптимистичны, поскольку власти уже готовят пляжи к сезону, но официальных заявлений о том, что их гарантированно откроют, пока не было.

Что с мазутом

Как заявляет Роспотребнадзор, вода в Анапе чистая, отклонений по санитарным нормам нет, с высоты нефтяных пятен вблизи анапского побережья тоже обнаружено не было. Ведомство продолжает следить за чистотой воды и будет продолжать это делать в случае открытия сезона.

Ранее "Городовой" рассказывал, где цветет сакура в России в апреле-мае-2026 — любуемся без виз, перелетов и очередей.

Автор:
Анна Леонова
