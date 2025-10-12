Городовой / Общество / «Доехали уже мертвые»: судмедэксперт вспомнил самый нелепый случай смерти петербуржцев
«Доехали уже мертвые»: судмедэксперт вспомнил самый нелепый случай смерти петербуржцев

Опубликовано: 12 октября 2025 12:30
судмедэксперт
«Доехали уже мертвые»: судмедэксперт вспомнил самый нелепый случай смерти петербуржцев
Фото: Городовой.ру

До сих пор считает, что это была огромная глупость.

В подкасте «На вырост» врач, судмедэксперт и писатель Алексей Решетун рассказал о случае, который запомнился ему как пример абсолютно бессмысленной гибели. История произошла с группой мужчин из Петербурга, которые ехали поездом в Москву.

«Ехала группа мужчин из Питера в Москву. Им стало скучно. Что они стали делать? Выпивать. Естественно. Они пошли в вагон-ресторан и не просто стали выпивать, а с куражом. То есть они решили так. Кто больше всех выпьет, устроит конкурс.

Значит, кто первый откажется или, извините, у кого будет рвота, тот проиграл и он за всех платит. В общем, из трёх человек до Москвы доехало два трупа. Один в больнице с отравлением, а два выпили, ну, видимо, победили, но доехали уже мёртвые. Вот так. Глупость. Глупее не придумаешь».

Решетун отметил, что подобные истории — не редкость в его практике: большинство нелепых смертей связаны не с несчастным случаем, а с банальной глупостью и самоуверенностью.

Этот случай стал одной из самых обсуждаемых тем выпуска — именно за счёт того, что в нём как под микроскопом видна смесь русской безрассудности, алкоголя и абсурдной трагедии.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
