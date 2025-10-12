«Доехали уже мертвые»: судмедэксперт вспомнил самый нелепый случай смерти петербуржцев

В подкасте «На вырост» врач, судмедэксперт и писатель Алексей Решетун рассказал о случае, который запомнился ему как пример абсолютно бессмысленной гибели. История произошла с группой мужчин из Петербурга, которые ехали поездом в Москву.

«Ехала группа мужчин из Питера в Москву. Им стало скучно. Что они стали делать? Выпивать. Естественно. Они пошли в вагон-ресторан и не просто стали выпивать, а с куражом. То есть они решили так. Кто больше всех выпьет, устроит конкурс.

Значит, кто первый откажется или, извините, у кого будет рвота, тот проиграл и он за всех платит. В общем, из трёх человек до Москвы доехало два трупа. Один в больнице с отравлением, а два выпили, ну, видимо, победили, но доехали уже мёртвые. Вот так. Глупость. Глупее не придумаешь».