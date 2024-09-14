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Нашагали до России: финских школьников задержали за побег с экскурсии

14 сентября 2024 15:30
Нашагали до России: финских школьников задержали за побег с экскурсии
Нашагали до России: финских школьников задержали за побег с экскурсии
Фото Городовой.ру

Любопытство заставило детей пойти на рискованный шаг.

Несколько школьников в Финляндии во время экскурсии к реке Коккола самовольно покинули группу и пересекли границу с Россией. Об этом сообщает финское издание IltaSanomat.

Согласно информации газеты, десять учеников ушли в лес в районе российско-финской границы, и пятеро из них успели незаконно пересечь ее, оказавшись на российской территории, а затем вернулись обратно. Более того, дети сняли видео, как проходят мимо российского пограничного столба. В итоге школьников задержали финские пограничники.

В Пограничной службе Финляндии сообщили, что по факту инцидента начато предварительное расследование. В ведомстве также отметили, что уголовная ответственность в стране наступает с 15 лет.

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Автор:
Ольга Хромова
Город ПроисшествиеСанкт-Петербург
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