Городовой / Общество / Долгожитель из кирпича: самый старый жилой дом Петербурга и кто в нем живет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Диетолог удивила петербуржцев: зеленый чай полезнее и дело в одном неожиданном нюансе Город
Тридцать три богатыря зовут играть: где в Петербурге оживают сказки Пушкина Город
Неудачно подстригли? Юрист рассказал, как вернуть деньги Город
Убийство 23-летней давности обернулось взрывной находкой: у одного из подозреваемых — склад гранат Город
До свадьбы можно, но осторожно: какие внебрачные связи на Руси не считались позором для женщин Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Долгожитель из кирпича: самый старый жилой дом Петербурга и кто в нем живет

Опубликовано: 4 января 2026 16:30
 Проверено редакцией
старый дом
Долгожитель из кирпича: самый старый жилой дом Петербурга и кто в нем живет
Фото: Городовой.ру

Не дворец и не особняк. Это обычный, на первый взгляд, дом на Васильевском острове, в котором люди живут уже почти 300 лет. Рассказываем, как он сохранился до наших дней.

Этот каменный дом по адресу 7-я линия В.О., 12, был построен в 1720–1726 годах по проекту главного архитектора города Жана-Батиста Леблона, а завершали работу знаменитые Доменико Трезини и Леонард Швертфегер.

Изначально здание возводилось как резиденция для Александро-Невской лавры, но уже в 1730-е годы стало одним из первых в городе доходных домов. Его квартиры сдавались профессорам Академии наук, и стены дома помнят тех, кто стоял у истоков российской науки.

За три века облик здания менялся: в XIX веке его оштукатурили и упростили фасад, в начале XX века на первом этаже открылись лавки, а после революции здесь, как и везде, появились коммунальные квартиры. В 1964 году провели капитальный ремонт, перепланировав коммуналки в отдельные квартиры с современными удобствами.

Уникальность этого дома — в непрерывной жилой истории. Он никогда не был музеем, оставаясь «живым организмом» города. Это памятник не только петровской архитектуре, но и самой повседневной жизни Петербурга, которая продолжается в его стенах уже третье столетие.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью