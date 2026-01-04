Долгожитель из кирпича: самый старый жилой дом Петербурга и кто в нем живет

Не дворец и не особняк. Это обычный, на первый взгляд, дом на Васильевском острове, в котором люди живут уже почти 300 лет. Рассказываем, как он сохранился до наших дней.

Этот каменный дом по адресу 7-я линия В.О., 12, был построен в 1720–1726 годах по проекту главного архитектора города Жана-Батиста Леблона, а завершали работу знаменитые Доменико Трезини и Леонард Швертфегер.

Изначально здание возводилось как резиденция для Александро-Невской лавры, но уже в 1730-е годы стало одним из первых в городе доходных домов. Его квартиры сдавались профессорам Академии наук, и стены дома помнят тех, кто стоял у истоков российской науки.

За три века облик здания менялся: в XIX веке его оштукатурили и упростили фасад, в начале XX века на первом этаже открылись лавки, а после революции здесь, как и везде, появились коммунальные квартиры. В 1964 году провели капитальный ремонт, перепланировав коммуналки в отдельные квартиры с современными удобствами.

Уникальность этого дома — в непрерывной жилой истории. Он никогда не был музеем, оставаясь «живым организмом» города. Это памятник не только петровской архитектуре, но и самой повседневной жизни Петербурга, которая продолжается в его стенах уже третье столетие.