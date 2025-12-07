Дом Пиковой дамы существует: что на самом деле скрывает особняк на Малой Морской в Петербурге

Снаружи это обычная поликлиника, но внутри до сих пор скрыты следы той самой княгини, вдохновившей Пушкина на «Пиковую даму».

На углу Малой Морской и Гороховой стоит дом, который Петербург давно превратил в миф.

От придворного шута до княгини Голицыной: ранняя история дома

Первый владелец участка — придворный шут Анны Иоанновны Козьма Педрилло. Его деревянный дом сгорел в пожаре 1730-х.

На новом участке вырос каменный особняк камергера князя Гагарина, позже расширенный и перестроенный — так появилась резиденция, которая со временем приобрела черты большого городского дома XVIII века.

К 1790-м сюда въехали князья Голицыны — Владимир Борисович и Наталья Петровна, та самая "усатая княгиня", о которой ходили легенды. Здесь устраивались обеды, собирался свет, приезжал Месмер, заглядывали иностранные художники.

Тень Пиковой дамы: что Пушкин взял из реальности

Пушкин жил буквально за углом — на Большой Морской. Говорят, бывал и в доме Голицыных — документальных подтверждений нет, но в дневнике Пушкин сам отмечал, что при дворе узнали княгиню Голицыну в его графине и "не сердятся".

Исследователи считают образ собирательным, но детали — характер, манеры, биография, сам дом — были хорошо знакомы поэту.

Отсюда и городской фольклор: угол Малой Морской и Гороховой называют "пиковым перекрёстком".

XIX–XX века: дом, который перестраивали для министров, больниц и поликлиники

После смерти княгини дом купила казна — для военного министра Александра Чернышёва. По проекту архитектора А. Тона фасад изменили: появился ренессансный скульптурный пояс, золочёная решётка балкона, царский герб.

Внутри сделали парадную лестницу, рокайльный вестибюль, галереи — дом стал образцовым особняком чиновника империи.

После революции начался совсем иной период: здесь располагались учреждения Красного Креста, лаборатории, амбулатории, затем — ведомственная поликлиника и ОГПУ. Во время войны — госпиталь; в здание попадала бомба.

Художественная отделка пострадала, но часть анфилады, винтовая лестница и каминное зеркало Leroy Paris сохранились до наших дней.

Что осталось сегодня

Сейчас в особняке размещается городская поликлиника МВД, поэтому свободного доступа внутрь нет.

Тем не менее, в зданиях сохранились фрагменты парадных залов, старинная лепнина и двери XVIII–XIX века. Здесь же можно увидеть винтовую лестницу, напоминающую о пушкинском сюжете, и зеркало с часами "Leroy Paris"— редкий штрих прежней дворцовой роскоши.

Дом, ставший литературным призраком

Нет другого адреса в Петербурге, который бы так прочно связали с художественным образом. Этот дом — редкий случай, когда литература сильнее реальности: всё, что здесь происходило в XIX–XX веках, заслонил образ старой графини, шёпот карточных секретов и легенды петербургского фольклора.

И пока Ма́лая Морская продолжает жить своей повседневной жизнью, дом Голицыных остаётся одним из самых "призрачных" мест города — местом, где история и вымысел переплелись навсегда.