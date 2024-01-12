Домашний хлеб на сковороде из пары ингредиентов: полчаса — и готово

Бежать в магазин за новой буханкой не придется.

Хлеб в магазинах дорожает чуть ли не день ото дня. Чтобы сэкономить и готовить мучные изделия дома, вовсе не обязательно покупать специальную печь. Отличный пшеничный каравай можно испечь на обычной сковороде.

Вам понадобятся:

мука — 450 г,

соль — 1 ч. л.,

сахар — 1 ст. л.,

теплая вода — 300 мл,

сухие дрожжи — 5 г,

растительное масло — 2–3 ст. л.

Дрожжи необходимо растворить в теплой воде. Далее высыпаем в миску 300 граммов муки, добавляем к ней соль и сахар, а затем тонкой струйкой вливаем дрожжевой настой и начинаем замешивать тесто, постепенно всыпая оставшуюся муку.

Масса должна получиться липкой и тягучей, а чтобы тесто не прилипало к рукам, лучше смазать их растительным маслом. Спустя час заготовка должна увеличиться в объемах. Тогда можно приступать к выпечке.

Сковороду нужно смазать растительным маслом и равномерно распределить по ней тесто, затем накрыть крышкой и оставить на 15 минут.

Спустя время включаем плиту на минимальный нагрев и «забываем» про хлеб на 20 минут. Затем нужно перевернуть изделие при помощи пергамента и оставить еще на 10 минут, советует автор Дзен-канала «Ух ты, кухня».

Источник фото: Дзен-канал «Ух ты, кухня»

Источник фото: Дзен-канал «Ух ты, кухня»