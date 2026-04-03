Древнее городище, которому около 4000 лет: "русский Стоунхендж", место духовной силы - где находится, в чем уникальность

Археологический памятник, который нужно увидеть своими глазами

Одним из самых знаменитых археологических памятников является Стоунхендж. Он представляет собой каменное сооружение, которое было построено более 5000 лет назад. Стоунхендж находится в Англии, поэтому добраться туда будет затруднительно. Но расстраиваться точно не нужно, ведь на территории России есть «русский Стоунхендж». Речь идет об Аркаиме.

Где находится Аркаим

Аркаим расположен на юге Челябинской области, в 150 км от Магнитогорска и 450 км от Челябинска. Рядом с достопримечательностью есть реки Утяганка и Большая Караганка.

Чем уникален

«Аркаим — это комплекс бронзового века из городища, могильника и селищ. Его возраст — около 4000 лет (XX–XVIII века до нашей эры). Археологи относят его к «Стране городов». Главная особенность — уникальная для степных кочевников планировка: два кольца жилищ, разделённых улицами, и оборонительные стены или валы», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».

Это место являлось не лагерем кочевников, а настоящим городом. Внутреннее кольцо стен представляло собой раннюю часть селения, постепенно город расширялся, из-за чего здесь появилось еще несколько сегментов.

Когда обнаружили древний город

Различные объекты начали находить с конца 1960-х годов. В конце 1987 года тут работал археологический отряд из школьников. Александр Воронков и Александр Ерзиль обнаружили необычный рельеф, после чего начались полноценные раскопки. Городище оказалось ровесником цивилизации Ближнего Востока.

Что здесь было найдено

В ходе исследований было определено, что дома здесь строили из деревянных каркасов с глиной, стены засыпались обычной землей. В крупных домах находились обычные и металлургические печи, колодцы. Древние люди умели делать сплавы из меди и бронзы, изготавливать оружие. Также здесь была найдена керамика, кости животных, украшения, предметы быта.

Легенды

«Едва Аркаим был открыт для широкой публики, вокруг него начали рождаться легенды. Форма города кажется слишком «правильной» для бронзового века, отсюда и пошло сравнение со Стоунхенджем. Многие убеждены, что Аркаим строился не только как крепость, но и как астрономическая обсерватория», - рассказывает источник.

Эзотерики, астрологи считают Аркаим местом духовной силы, поэтому здесь проводятся практики, медитации и прочие мероприятия. Они утверждают, что тут сходятся силовые линии Земли. Также туристы рассказывают, что на этой территории плохо работают фотоаппараты и компасы. Они буквально начинают сходить с ума.

