Не город, а «зеленая столица» России: его название символизирует крест – где находится, что посмотреть и привезти

Ухоженный российский город, в котором много достопримечательностей

Если вы хотите увидеть множество парков, музеев, красивых пейзажей, архитектурных достопримечательностей, то обязательно стоит посетить Ставрополь. Здесь практически нет многоэтажных зданий, что придает городу особый колорит.

Где находится

Ставрополь расположен на юге европейской части страны, в центральной части Предкавказья на Ставропольской возвышенности. Этот город называют «вратами Кавказа», так как он имеет важное значение в геополитике.

История города

Ставрополь был основан в 1777 году благодаря полководцу Александру Суворову. Именно он отдал приказ возвести здесь крепость, однако населенный пункт получил статус города только через 8 лет.

«Ставрополис» в переводе с греческого означает «Град Креста». Город получил свое название из-за каменного креста, который был обнаружен при закладке крепости. Сейчас эта находка расположена на Крепостной горе. Также существует версия, что сама крепость имела форму креста, из-за чего и возникло такое название.

Достопримечательности

На данный момент Ставрополь является одним из самых зеленых и ухоженных городов России, из-за чего его называют "зеленой столицей". Большое количество усилий прилагают не только власти, но и местные жители. Здесь можно увидеть множество интересных достопримечательностей.

Площадь имени Ленина

Эта площадь несколько раз меняла названия. Изначально она была Александровской, позже стала Базарной. В 1962 году ее переименовали в площадь имени Ленина. Тут можно увидеть правительственное здание, а также библиотеку, где хранятся прижизненные издания Ломоносова, Державина, Лермонтова и Пушкина.

Музыкальная лестница

Напротив отеля «Континенталь» расположена уникальная лестница, где каждая ступенька закреплена за определенной нотой. При спуске вы будете слышать мелодию из-под ног.

Ангел-хранитель города Креста

«За углом музея им. Праве открывается Александровская площадь, на которой расположена одна из главных достопримечательностей города — монумент Ангела-хранителя. Это столб высотой 25 метров, на котором возвышается отлитый из бронзы ангел», - сообщает «Яндекс-Путешествия».

Крепостная стена и Крепостная гора

Стена отлично сохранилась с 1777 года, ведь она бережно охраняется и сейчас. После этой достопримечательности можно увидеть Крепостную гору. В 1991 году место приобрело статус памятника историко-культурного значения.

Также стоит посетить Казанский собор, Таманский лес, Театр драмы имени М. Ю. Лермонтова, Татарское городище, Краеведческий музей им. Праве.

Что попробовать

«Обязательно попробуйте фирменный борщ по-ставропольски (часто без свеклы), казачьи блюда, хычины с сыром и зеленью, а также хачапури. Регион славится свежайшими овощами, фруктами, местным медом и орехами», - информирует источник.

