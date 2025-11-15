Городовой / Общество / Древнее Киева и Новгорода? Неожиданные находки в Петербурге и Ленобласти поставили ученых в тупик
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Общество Спорт

Древнее Киева и Новгорода? Неожиданные находки в Петербурге и Ленобласти поставили ученых в тупик

Опубликовано: 15 ноября 2025 17:30
Петербург
Legion-media

Монеты Римской империи, следы викингов и забытые города — всё указывает на то, что Невские берега помнят куда больше, чем три века.

Петербург привык считать себя молодым городом — ему 320 лет. Но археологи всё чаще говорят: официальная дата может быть лишь точкой отсчёта новой эпохи. Земля под Северной столицей хранит следы куда более древних поселений — от времён Римской империи до эпохи викингов.

Ландскрона и Ниен — первые тени Петербурга

Шведы первыми оценили стратегию Невы. В 1300 году они построили на Охтинском мысе крепость Ландскрона, но уже через год её разрушили новгородцы.

Позже, в XVII веке, здесь появился город Ниен — торговый и военный центр, предшественник будущего Петербурга. Сегодня под современными улицами находят фундаменты тех самых построек.

Викинги и «римские» следы в Ленобласти

Раскопки в Волосовском, Ломоносовском и Гатчинском районах показали: культура этих земель не уступала европейской. Здесь нашли предметы X–XIII веков, характерные для викингских поселений, и даже клады времён Римской империи — монеты, украшения и элементы керамики.

Учёные считают, что эти артефакты доказывают существование развитых сообществ задолго до основания Петербурга. Регион мог быть торговым узлом между Скандинавией и Балтикой, а значит — частью гораздо более древней цивилизации, чем предполагалось.

Пласт за пластом

Каждый новый сезон раскопок добавляет аргументы в пользу версии о «допетровском Петербурге». Возможно, дата 1703 года — лишь символ начала имперской истории, а настоящая летопись Невы началась на тысячу лет раньше.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
