Гимрека: секретный маршрут по Ленобласти для тех, кто ищет настоящую тишину и старину
Гимрека: секретный маршрут по Ленобласти для тех, кто ищет настоящую тишину и старину

Опубликовано: 24 сентября 2025 19:00
Гимрека
Гимрека: секретный маршрут по Ленобласти для тех, кто ищет настоящую тишину и старину
Городовой ру

Как Гиморецкий погост сохранил дух старины.

Всего в паре километров от административной границы двух областей, возле одноименной реки, находится живописная деревушка Гимрека.

Это вепсское поселение, где сохранились традиции самобытного народа, а атмосфера словно переносит в иную реальность.

Гиморецкий погост: гармония с природой

При въезде в Гимреку открывается потрясающий вид: невысокий холм, на котором аккуратно расположилась церквушка.

«Всякий раз встречая подобные церкви и храмы, отмечаю тот факт, что наши предки без всяких заумных терминов и наук… умели создавать красивое и делать это на века», — отмечает путешественник на канале "Отдохнем потом".

Церковь и колокольня здесь выглядят настолько естественно, что сливаются с пейзажем, словно являясь частью природы.

Строительное мастерство предков

Точная дата возникновения Гиморецкого погоста неизвестна, предположительно, это вторая половина XVII века. Погосты в старину были не только кладбищами, но и административно-территориальными единицами.

В Гимреке сохранился комплекс зданий — Рождественская церковь и колокольня, огороженные деревянной стеной.

«Рассматривая эти деревянные строения, отмечаешь, то, как умели строить не только красиво, но и практично», — удивляется автор.

Простоявшие несколько веков строения — свидетельство высокого мастерства.

«Вепс с топором за поясом родился»

Местные жители, вепсы, славятся своими плотницкими навыками. Наряду с охотой, рыбалкой и земледелием, плотницкое ремесло было для них важным промыслом. Эта поговорка характеризует их умения.

Умиротворение и тишина

Посещение Гимреки приносит особое умиротворение. Здесь, словно время течет иначе, неспешнее, а в воздухе царит удивительное спокойствие. Это место, где можно забыть о суете и почувствовать связь с прошлым, ощутить настоящую безмятежность.

Автор:
Ксения Пронина
Город
