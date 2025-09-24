Гимрека: секретный маршрут по Ленобласти для тех, кто ищет настоящую тишину и старину

Всего в паре километров от административной границы двух областей, возле одноименной реки, находится живописная деревушка Гимрека.

Это вепсское поселение, где сохранились традиции самобытного народа, а атмосфера словно переносит в иную реальность.

При въезде в Гимреку открывается потрясающий вид: невысокий холм, на котором аккуратно расположилась церквушка.

«Всякий раз встречая подобные церкви и храмы, отмечаю тот факт, что наши предки без всяких заумных терминов и наук… умели создавать красивое и делать это на века», — отмечает путешественник на канале "Отдохнем потом".