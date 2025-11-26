Городовой / Город / «Дружба» не сложилась: «золотые» скамейки за 52 млн в купчинском парке уже трещат по швам
«Дружба» не сложилась: «золотые» скамейки за 52 млн в купчинском парке уже трещат по швам

Опубликовано: 26 ноября 2025 18:15
Жители Петербурга выразили недовольство состоянием скамеек из недавно установленной партии стоимостью 52 миллиона рублей в парке Дружбы.

Жители Купчино выражают недовольство качеством обновления парка Дружбы, куда вложено почти 450 миллионов рублей из городской казны.

В социальных сетях появились фотографии новых круглых скамеек, стоимость каждой из которых составляет 26 миллионов рублей, а уже сейчас видно, что они начинают разрушаться, сообщает Neva.Today.

Пользователи отмечают, что, несмотря на рекомендации относиться к этим элементам бережно, покрытие на них местами осыпается.

В 2024 году в парке Дружбы появились две городские скульптуры, выполненные в форме скамеек из термодревесины, которые получили названия «Западное полушарие» и «Восточное полушарие». В обсуждении благоустройства многие жители Фрунзенского района считают, что парк изменился не в лучшую сторону. В одной из публикаций в социальной сети горожане пишут:

«Несмотря на рекомендации по бережной эксплуатации, дорогостоящие скамейки уже начали портиться».

Работы по обновлению территории стартовали весной 2024 года, когда был проведён конкурс на выполнение всех этапов благоустройства.

Заказчиком выступил Центр комплексного благоустройства. В конкурсе победила компания «Сириус» — она должна была заняться установкой информационных стендов, оборудованием детских и спортивных зон и размещением фигур животных.

После окончания работ жители района начали публиковать сообщения о появившихся дефектах, в частности, связанных с новыми малыми архитектурными формами.

Всего на преобразование парка и его оснащение, включая две скульптурные скамейки, из городской казны потратили почти 450 миллионов рублей.

Юлия Аликова
Город
