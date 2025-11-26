Городовой / Город / Чуда не будет: в 2026-м ключевая ставка так и останется двузначной
Чуда не будет: в 2026-м ключевая ставка так и останется двузначной

Опубликовано: 26 ноября 2025 18:00
Эксперт отметил, что предпринимателям стоит ориентироваться на ставку по кредитам в диапазоне 11–13 процентов.

Как сообщил РИАМО инвестиционный советник Сергей Варфоломеев, двухзначная ключевая ставка в России сохранится как минимум до завершения 2026 года.

Он полагает, что ЦБ начнёт снижать ставку только после того, как инфляция перестанет оказывать существенное влияние на экономику.

По мнению эксперта, изменение параметров денежно-кредитной политики будет проводиться ступенчато.

Уже в начале следующего года, по словам Варфоломеева, ставка останется высокой и, вероятнее всего, будет колебаться в пределах от 15 до 16 процентов. Такой прогноз связан с влиянием увеличения НДС, а также со стабильными инфляционными ожиданиями.

Если экономические показатели покажут устойчивость во второй четверти года, может произойти уменьшение ставки на один процентный пункт.

Как отмечено экспертом, в 2026 году Центробанк может довести ключевую ставку примерно до 9,5 процента, что всё равно будет выше нейтральной отметки.

Ближе к концу 2026 года ставка может варьироваться в диапазоне от 9 до 10 процентов. Однако, как подчёркивает экономист, дальнейшему снижению могут помешать определённые угрозы.

Он выделяет следующие риски, способные сдерживать уменьшение ставки:

  • рост оплаты труда, способный привести к «зарплатной спирали»;
  • увеличение стоимости ввозимой продукции;
  • невысокие темпы снижения инфляционных расходов бюджета;
  • дальнейшее воздействие внешних факторов.

Варфоломеев также считает, что компаниям и частным инвесторам уже сейчас необходимо учитывать стоимость заемных ресурсов в диапазоне 11–13 процентов. Он обращает внимание на вероятность постепенного ослабления курса рубля.

Как сообщает эксперт, это стоит принимать в расчёт при планировании деятельности.

Ранее Центральный банк пояснил, по какой причине уровень инфляции в Санкт-Петербурге за сентябрь оказался выше среднероссийских значений.

Автор:
Юлия Аликова
Город
