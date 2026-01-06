Дубль два: здание Главпочтамта в Петербурге снова продают за 1,2 млрд рублей

Первая елка в истории Петербурга: появилась только благодаря немцам, и вот где именно

Перейти

Ключевая ставка падает: куда вкладываться, чтобы деньги текли рекой

Перейти

Почему ресторанное пюре непохоже на домашнее: загадка в способе замешивания

Перейти

Когда «Пятерочка» в «печеночках»: рынки, на которых отовариваются петербуржцы

Перейти

Хрустящие баклажаны вместо селедки: от «Шубы» плюется семья, а этот салат называют фееричным

Перейти