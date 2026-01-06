Городовой / Город / Дубль два: здание Главпочтамта в Петербурге снова продают за 1,2 млрд рублей
Дубль два: здание Главпочтамта в Петербурге снова продают за 1,2 млрд рублей

Опубликовано: 6 января 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look

Здание Главпочтамта в Санкт-Петербурге вновь предложено для продажи на аукционе.

Комплекс зданий Главпочтамта в Санкт-Петербурге вновь выставлен на аукцион. Начальная стоимость объекта составляет 1 миллиард 207 миллионов 610 тысяч 797 рублей. Приём заявок на участие в торгах стартовал 30 декабря, окончание — 26 января.

Информация о продаже размещена на портале Российского аукционного дома, сообщает Neva.Today.

Комплекс находится в Адмиралтейском районе города, участок ограничен улицами Якубовича, Почтамтской и Почтамтским переулком. Продажу инициирует «Почта России».

Это уже вторая попытка организации реализовать данный актив через аукцион. Ранее представители «Почты России» заявили, что реставрация здания Главпочтамта не предусмотрена.

Архитектурный объект относится к культурному наследию и находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Автор:
Юлия Аликова
