Дубль два: здание Главпочтамта в Петербурге снова продают за 1,2 млрд рублей

Комплекс зданий Главпочтамта в Санкт-Петербурге вновь выставлен на аукцион. Начальная стоимость объекта составляет 1 миллиард 207 миллионов 610 тысяч 797 рублей. Приём заявок на участие в торгах стартовал 30 декабря, окончание — 26 января.
Информация о продаже размещена на портале Российского аукционного дома, сообщает Neva.Today.
Комплекс находится в Адмиралтейском районе города, участок ограничен улицами Якубовича, Почтамтской и Почтамтским переулком. Продажу инициирует «Почта России».
Это уже вторая попытка организации реализовать данный актив через аукцион. Ранее представители «Почты России» заявили, что реставрация здания Главпочтамта не предусмотрена.
Архитектурный объект относится к культурному наследию и находится в неудовлетворительном техническом состоянии.
