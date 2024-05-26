"Движ-Париж" отменяется: почему этим летом туристам из РФ лучше не ездить во Францию

Тем, кто планировал нынешним летом увидеть Париж и наконец сделать эффектные фото на фоне Эйфелевой башни, придется отказаться от этой затеи. В страну в ближайшие месяцы лучше не соваться, и вовсе не из соображений безопасности. Большинство местных жителей по-прежнему относятся к российским туристам лояльно, да и визу получить вполне реально.

Причина кроется в стремительно приближащихся Олимпийских играх. Организаторы в бешеном режиме готовятся к масштабным соревнованиям, на которые пожалуют не только тысячи спортсменов со всего мира, но и зрителей. Для французов Олимпиада способ лишний раз прославить страну, ну и, конечно, заработать.

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Дорожать будет все, начиная от гостиничных номеров и заканчивая едой в местных кафе и ресторанах. Ну а как насчет достопримечательностей? Ведь заодно приездающие на Игры захотят и на них взглянуть. Так вот, почти все знаковые места Франции будут закрыты для посещения. К примеру, площадь Согласия перекроют уже с июня. Тут разместят площадки для соревнований по скейтбордингу, BMX и брейкингу. Будет закрыто также Марсово поле и сады Трокадеро (именно из них открывается самых живописный вид на Эйфелеву башню).

Источник фото: legion-media.ru

Legion-media.ru

Все локации будут вновь доступны для туристов и местных жителей только с середины сентября. Тем же, кто все равно хочет посетить Париж именно в период проведения состязаний, стоит учитывать не только повышение цен на перелет, отели и остальное. Ожидается, что летом Францию посетит порядка 15 миллионов человек. Учитывая не слишком внушительный размер самого Парижа, можно предположить, что тут будет твориться. Туристы вперемешку с местными будут теснить друг друга как кильки в банке. Зато какая будет атмосфера!

Источник фото: legion-media.ru