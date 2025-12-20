Дворцовая площадь вспыхнула огнями: Дед Мороз торжественно зажёг ёлку

Новости по теме

Петербург зажжёт Новый год: сколько город потратит на украшения к празднику

Перейти

Подарок с подвохом: какие игрушки под ёлку лучше не класть детям, чтобы праздник не обернулся бедой

Перейти

Петербургский Новый год: кто поставил первую ёлку на Дворцовой и почему на неё ополчились коммунисты

Перейти

За мишуру придется ответить: в Петербурге штрафуют за «неправильно» украшенные парадные к Новому году

Перейти

Ёлка, которая не осыпется: как выбрать живую красавицу к Новому году

Перейти