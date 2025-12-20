Дворцовая площадь вспыхнула огнями: Дед Мороз торжественно зажёг ёлку

В центре Санкт-Петербурга вечером состоялась церемония зажжения огней на главной городской ёлке. Мероприятие прошло на Дворцовой площади, где собрались жители и гости города. Почётным участником праздника стал Дед Мороз, приехавший из Вологодской области.
В этот момент Петербург завершил подготовку к празднованию Нового года, украсив город к предстоящим торжествам. Ранее Александр Ситов, возглавляющий городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, отмечал, что все праздничные оформления будут завершены до 20 декабря. Эта задача теперь выполнена полностью.
В социальных сетях горожане делились фотографиями и видео вечернего мероприятия, отмечая атмосферу праздника в центре города. Главная ёлка стала символом начала новогодних событий. Петербург вошёл в праздничный сезон с уже установленными украшениями и иллюминацией.