Вуз и музей: место в Петербурге, где зародилось российское искусство

Академия Штиглица — не просто учебное заведение, это история, красота и мастерство, которые живут вот уже почти полтора века.

Академия Штиглица в Санкт-Петербурге — это не просто вуз, а настоящее культурное сокровище и место, где живет дух русской прикладной и индустриальной художественной школы.

Эта академия — удивительный памятник истории и искусства, который стоит включить в свой маршрут при посещении Петербурга.

Кем был Александр Штиглиц?

Все началось с одного выдающегося человека — барона Александра Людвиговича Штиглица. Это был крупный промышленник и банкир, который вложил деньги в будущее искусства и образования.

В 1876 году он пожертвовал огромную сумму — около миллиона рублей — на создание школы технического рисования. Такое щедрое вложение тогда было настоящим подвигом.

Цель была простой: подготовить талантливых художников и мастеров, которые смогут производить качественные товары для России и ее промышленности.

Как выглядела Академия?

Изначально это было училище, где учились технике рисования и черчению, основам художественного мастерства.

Посмотреть на здание академии — как заглянуть в итальянский дворец, потому что архитектор Месмахер старался сделать его не просто учебным заведением, настоящим дворцом для студентов.

В 1896 году здесь даже открылся музей с огромной коллекцией предметов декоративно-прикладного искусства, который и сейчас впечатляет своим воплощением.

Чем знаменита Академия?

Она стала кузницей талантов, дала не только знания, но и направление развития промышленного искусства в России.

Выпускники Академии работали на лучших фабриках, в том числе на Императорском фарфоровом заводе и ювелирной фирме Фаберже.

Среди преподавателей и наставников были выдающиеся художники и скульпторы, которые впоследствии стали легендами.

Что можно увидеть сегодня?

Посещение Академии — это как путешествие в эпоху XIX века. Главный зал с красивейшим куполом, когда-то украшенным витражами, теперь бережно хранит историю.

Вокруг — уникальные печи с росписями, изразцы, выполненные руками мастеров того времени. В музее собрано около 35 тысяч экспонатов — посуда, мебель, работы студентов и художников разных эпох.

С лестницей в Итальянском зале связано студенческое поверье: ходить можно только по левой стороне, по правой ходит Муза. Не дай Бог ее спугнуть и остаться без вдохновения, пишет источник.