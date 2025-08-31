Вуз и музей: место в Петербурге, где зародилось российское искусство

Академия Штиглица в Санкт-Петербурге — это не просто вуз, а настоящее культурное сокровище и место, где живет дух русской прикладной и индустриальной художественной школы.
Эта академия — удивительный памятник истории и искусства, который стоит включить в свой маршрут при посещении Петербурга.
Кем был Александр Штиглиц?
Все началось с одного выдающегося человека — барона Александра Людвиговича Штиглица. Это был крупный промышленник и банкир, который вложил деньги в будущее искусства и образования.
В 1876 году он пожертвовал огромную сумму — около миллиона рублей — на создание школы технического рисования. Такое щедрое вложение тогда было настоящим подвигом.
Цель была простой: подготовить талантливых художников и мастеров, которые смогут производить качественные товары для России и ее промышленности.
Как выглядела Академия?
Изначально это было училище, где учились технике рисования и черчению, основам художественного мастерства.
Посмотреть на здание академии — как заглянуть в итальянский дворец, потому что архитектор Месмахер старался сделать его не просто учебным заведением, настоящим дворцом для студентов.
В 1896 году здесь даже открылся музей с огромной коллекцией предметов декоративно-прикладного искусства, который и сейчас впечатляет своим воплощением.
Чем знаменита Академия?
Она стала кузницей талантов, дала не только знания, но и направление развития промышленного искусства в России.
Выпускники Академии работали на лучших фабриках, в том числе на Императорском фарфоровом заводе и ювелирной фирме Фаберже.
Среди преподавателей и наставников были выдающиеся художники и скульпторы, которые впоследствии стали легендами.
Что можно увидеть сегодня?
Посещение Академии — это как путешествие в эпоху XIX века. Главный зал с красивейшим куполом, когда-то украшенным витражами, теперь бережно хранит историю.
Вокруг — уникальные печи с росписями, изразцы, выполненные руками мастеров того времени. В музее собрано около 35 тысяч экспонатов — посуда, мебель, работы студентов и художников разных эпох.
С лестницей в Итальянском зале связано студенческое поверье: ходить можно только по левой стороне, по правой ходит Муза. Не дай Бог ее спугнуть и остаться без вдохновения, пишет источник.
Экскурсии обычно проходят под руководством гида и занимают около двух часов. Самостоятельные прогулки по залам часто ограничены, чтобы сохранить целостность экспозиции и порядок.