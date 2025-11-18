«Дворник — не страшилка»: глава Рособрнадзора призвал перестать пугать детей этой работой

Анзор Музаев, возглавляющий Рособрнадзор, выступил с обращением к взрослым на Всероссийской встрече с родителями школьников в соцсети. Он попросил не говорить детям, что если те не справятся с учёбой, им придётся работать дворником.
По словам Музаева, подобные высказывания не способствуют желанию учиться и способны привести к трудностям в семьях.
Он пояснил, что запугивание не только не мотивирует учеников, но иногда и становится причиной семейных конфликтов.
Музаев рекомендовал родителям поддерживать детей, создавать атмосферу доверия и помогать им в подготовке к экзаменам. Он подчеркнул, что такой подход снижает тревожность и у взрослых, и у школьников.
«Надо показать, что вы ему верите, вы ему доверяете, помогаете и готовы вместе с ним все трудности подготовки, сдачи экзамена и результат — какой бы он ни был — принять.
Если вы отработаете эти моменты, стресса не будет ни у вас, ни у вашего ребёнка», — отметил глава ведомства.
