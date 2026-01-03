Двойной удар: в 2026-м подорожают и покупка, и аренда жилья

В 2026 году, согласно заявлению Алексея Выходца, руководителя агентства «Выходец», ожидается подорожание квартир как при покупке, так и при аренде, сообщает «Лента.ру».

Он уточняет, что жилье в современных жилых комплексах с удачным расположением, продуманным проектом и высоким классом исполнения может вырасти в цене от 15 до 20 процентов.

В то же время недвижимость, чья стоимость завышена за счет рекламы или субсидий, покажет изменение цен от снижения на 5 процентов до возможного роста до 7 процентов, что зависит от спроса и решений строительных компаний.

На рынке вторичного жилья, по мнению эксперта, жилье также станет дороже, но не так значительно: рост ожидается в пределах 5–8 процентов.

Алексей Выходец отмечает, что драйвером станут не всплески покупательской активности, а сокращение предложения новых квартир и сложности с получением ипотечных кредитов по привлекательной ставке.

Квартиры, в которых уже выполнен ремонт и установлена мебель, по-прежнему останутся востребованными, их стоимость продолжит увеличиваться — такие объекты приобретают преимущество в условиях дефицита.

Что касается аренды, то текущая ситуация постепенно стабилизируется после максимальных значений, которые наблюдались в 2024–2025 годах.

По словам Выходца, в массовом сегменте аренды возможно снижение ставок. Однако хорошо подготовленные квартиры, где сочетаются грамотная подача и высокий уровень сервиса, будут менее подвержены корректировке цен.

«Рынок аренды постепенно остывает после пиков 2024—2025 годов. Мы ожидаем коррекцию ставок в массовом сегменте, но качественные, грамотно подготовленные объекты останутся вне тренда снижения — у них меньше срок экспозиции и выше цена», — прокомментировал Алексей Выходец.

Эксперт подчеркнул, что сегодня успех в сдаче квартиры определяется не скоростью публикации объявления, а прежде всего соответствием объекта ожиданиям арендатора, разумными условиями и качеством предоставляемых услуг.

Ранее специалисты отмечали, что благодаря «эффекту Долиной» в ближайшем будущем возможно значительное увеличение интереса к покупке квартир в новых жилых комплексах.