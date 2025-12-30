Двухнедельная тишина на Пряжке: почему берег реки превратится в зону запрета

Новости по теме

65 рублей за поездку: в Петербурге с 1 января цена проезда в общественном транспорте удивит

Перейти

Счётчик будет тикать дороже: с 1 января 2026-го в Петербурге поднимут цену на эвакуацию и каждый час на штрафстоянке

Перейти

С 1 января — с чистого листа: чуть ли не каждый третий петербуржец обещает себе перемены

Перейти

Чудеса заканчиваются с боем курантов: в Петербурге перестанут продлевать водительские права с 1 января

Перейти

Не там, где вы ждёте: ГАТИ раскрыла, какие улицы перекроют накануне Нового года

Перейти