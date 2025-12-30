Городовой / Город / Двухнедельная тишина на Пряжке: почему берег реки превратится в зону запрета
Двухнедельная тишина на Пряжке: почему берег реки превратится в зону запрета

Опубликовано: 30 декабря 2025 19:15
 Проверено редакцией
О введении новых ограничений сообщили представители ГАТИ.

В ряде районов Санкт-Петербурга в ближайшее время будет полностью закрыт проезд для транспорта. Об этом предупреждает ГАТИ.

Причиной введения новых ограничений стали продолжительные работы на дорогах, которые продлятся в разных частях города несколько месяцев.

С 1 по 14 января 2026 года движение автомобилей будет невозможно на набережной реки Пряжки в районе пересечения с Мясной улицей.

Начиная с 14 января, для транспорта будет закрыта и сама Мясная улица от Витебской до набережной Пряжки.

Ограничения коснутся и участка от Аннинского шоссе до улицы Политрука Пасечника у дома №18, корпус 3, литера А — здесь нельзя будет проехать с 2 января по 7 февраля.

Параллельно с этим вводятся ограничения на Церковной улице между Средней и Малой улицами: с 1 января по 15 мая здесь также ограничат движение. Представители инспекции советуют автомобилистам заранее скорректировать свои маршруты. В ведомстве подчеркнули:

«ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ».

Ранее сообщалось, что в связи с проведением праздничных мероприятий в период Нового года движение и стоянка транспорта на ряде городских улиц также будет запрещена.

Автор:
Юлия Аликова
Город
