Двухнедельная тишина на Пряжке: почему берег реки превратится в зону запрета

В ряде районов Санкт-Петербурга в ближайшее время будет полностью закрыт проезд для транспорта. Об этом предупреждает ГАТИ.
Причиной введения новых ограничений стали продолжительные работы на дорогах, которые продлятся в разных частях города несколько месяцев.
С 1 по 14 января 2026 года движение автомобилей будет невозможно на набережной реки Пряжки в районе пересечения с Мясной улицей.
Начиная с 14 января, для транспорта будет закрыта и сама Мясная улица от Витебской до набережной Пряжки.
Ограничения коснутся и участка от Аннинского шоссе до улицы Политрука Пасечника у дома №18, корпус 3, литера А — здесь нельзя будет проехать с 2 января по 7 февраля.
Параллельно с этим вводятся ограничения на Церковной улице между Средней и Малой улицами: с 1 января по 15 мая здесь также ограничат движение. Представители инспекции советуют автомобилистам заранее скорректировать свои маршруты. В ведомстве подчеркнули:
«ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ».
Ранее сообщалось, что в связи с проведением праздничных мероприятий в период Нового года движение и стоянка транспорта на ряде городских улиц также будет запрещена.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».