Город на Неве хвастается едой, а я вот думаю: если ты не знаешь, чем отличается пончик от пышки — ты просто турист, а не ценитель

Шесть блюд, которые шеф-повар должен уметь готовить с завязанными глазами.

Путешествие по любому городу не будет полным без погружения в его кулинарные традиции. Санкт-Петербург, город с богатейшей историей и множеством влияний, обладает своим неповторимым гастрономическим лицом.

Хотя в Северной столице можно найти кухни всего мира, существуют блюда, которые любой уважающий себя повар города на Неве должен уметь готовить безупречно.

“От вас мы, конечно, таких героических подвигов не требуем, но рецепты здесь на всякий случай оставим — вдруг у вас будет вдохновение и свободная минутка”.

Представляется топ-6 специалитетов, характерных именно для Петербурга.

Пышки — ритуал с сахарной пудрой

Пышки в Петербурге — это не просто десерт, это настоящий ритуал. Если визит в Северную столицу прошел без дегустации этого лакомства, то, можно сказать, город не был познан на вкус.

Круглые горячие булочки с традиционной дыркой посередине обильно посыпаются сахарной пудрой и традиционно запиваются кофе.

Петербуржцы настолько чтят этот обычай, что в городе сохранились специализированные пышечные, где, естественно, “кроме этого вида выпечки ничего иного не предложат, да и зачем”.

Для приготовления этого символа города требуются базовые ингредиенты: мука, дрожжи, маргарин, яйца, сахар, соль и вода.

Процесс начинается с опары — смешивания части муки, воды, дрожжей и сахара, которую выдерживают в тепле около 20 минут.

Затем в эту массу вводят яйца, остальную муку, сахар и маргарин, замешивая тесто, которому дают подняться в тепле до двух часов.

Готовые пышки обжариваются в большом количестве растительного масла и обильно посыпаются пудрой для достижения “неземного вкуса”.

Жареная корюшка: аромат весны над Невой

Корюшка — без преувеличения — настоящий кулинарный символ Санкт-Петербурга. Эта маленькая, но необыкновенно вкусная рыбка, обитающая в местных водах, всегда была основой рациона горожан.

Сезон корюшки приходится на весну, и именно в это время “почти из каждого ресторанчика и дома доносится аромат жареной рыбы”.

Любовь петербуржцев к этому блюду настолько сильна, что в один из майских дней город даже отмечает ежегодный Праздник корюшки.

Приготовление элементарно: килограмм свежей корюшки тщательно промывается, у нее удаляются голова и потроха. Затем мука смешивается с солью и помещается в плотный пакет.

Рыба обваливается в этой смеси, чтобы равномерно покрыться мукой. “Разогреть сковородку и в горячем масле обжаривать рыбу” до золотистой корочки — вот и весь секрет.

Бефстроганов: наследие графа Строганова

Бефстроганов — одно из самых известных блюд русской кухни, изобретение которого приписывается петербуржцу — графу Александру Строганову.

Согласно распространенной легенде, повар создал это блюдо из мелко порезанной говядины для старого графа, которому было тяжело пережевывать более жесткие куски мяса.

Рецепт включает филе говядины, лук, муку и, конечно, сметану. Говядину сначала тонко нарезают поперек волокон, затем отбивают, измельчают вдоль волокон, солят, перчат и обваливают в муке.

Обжаренный до золотистого цвета лук уступает место мясу, которое жарится на сильном огне около семи минут.

Секрет соуса — в добавлении муки к мясу, а затем — сметаны (в количестве, зависящем от личных предпочтений), после чего блюдо тушится еще семь минут.

Ленинградский рассольник: вкус советской эпохи

Рассольник — суп, неразрывно связанный с русской кулинарной традицией, основанный на кисло-соленом вкусе соленых огурцов или рассола.

В советское время на территории нынешнего Петербурга особую популярность приобрел рецепт с добавлением перловки и мяса, получивший название «ленинградский».

В его основе — говяжий бульон, сваренный с удалением пенки. В бульон добавляют картофель, а отдельно сваренную и промытую перловку. Обязательный компонент — пассеровка из лука, моркови и томатной пасты.

“Когда картофель в супе будет практически готов, добавить в кастрюлю обжаренные овощи и нарезанные кубиками соленые огурцы”.

Суп доводится до кипения и обязательно настаивается, чтобы все вкусы “подружились”.

Блины Арины Родионовны на свекольном соке

Поэтическая душа Петербурга нашла отражение и в кулинарии. Любимая няня Александра Сергеевича Пушкина, Арина Родионовна, баловала своего подопечного особыми блинами.

Свекольный сок придавал им характерный розоватый оттенок, который чудесно гармонировал с вареньем из крыжовника.

Этот рецепт даже вошел в правительственный проект «Петербургская кухня», нацеленный на создание кулинарного бренда Северной столицы.

Тесто готовится из просеянной пшеничной муки, смешанной с желтками, а затем сдобренное сливочным маслом и приготовленное на кислом молоке.

Ключевой момент — введение “немного свекольного сока”. Белки взбиваются до пены и аккуратно вводятся в тесто. Блины обжариваются очень быстро с двух сторон и подаются с вареньем.

Скобелевские битки: дань уважения генералу

Еще одно блюдо, вошедшее в программу «Петербургская кухня», — Скобелевские битки.

Свое название они получили в честь генерала Михаила Дмитриевича Скобелева, уроженца Санкт-Петербурга, которого народ обожествлял, называя “белым генералом” за его мундир и светлого коня.

В основе — телятина или куриное мясо, пропущенное через мясорубку вместе с мякишем батона, предварительно размоченным в молоке. К фаршу добавляют масло, соль и перец.

Котлетному фаршу придается круглая форма, его обмакивают в яйцо и панируют в сухарях. После обжаривания готовится особый соус: в ту же сковороду добавляют муку, сливочное масло и полстакана сметаны.

“Довести соус до кипения и облить им битки” — таким образом, мясо приобретает дополнительную нежность и сливочный вкус.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.