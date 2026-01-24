Городовой / Город / Единая карта петербуржца взяла отметку в 2 миллиона пользователей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Учился не зря: выпускникам вузов хотят подарить прощание с долгами за учёбу Город
Вкуснейшее яйцо пашот: идеальной формы и без пакетика в кастрюле Полезное
Петербург на пороге перемен: запретить вейпы могут сами жители Город
Форт «Император Александр I» сменил наряд: почему стены легендарной крепости теперь цвета таинственного камня? Город
Энергетики «Россети Ленэнерго» загремели под домашний арест за 800 тысяч рублей взяток Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Единая карта петербуржца взяла отметку в 2 миллиона пользователей

Опубликовано: 24 января 2026 12:42
 Проверено редакцией
Единая карта петербуржца взяла отметку в 2 миллиона пользователей
Единая карта петербуржца взяла отметку в 2 миллиона пользователей
legion-media / Image Broker / LGN18679255

Двухмиллионная Единая карта петербуржца была вручена 23 января 2026 года в Санкт-Петербурге. Этот комплексный сервис давно стал важной частью повседневной жизни горожан. Карта востребована для оплаты проезда на городском транспорте, получения зарплат и пособий, а также при получении скидок или участии в бонусных акциях.

В настоящее время к программе присоединилось порядка 750 организаций, среди которых культурные учреждения, магазины и кафе. Ежедневно, пользуясь этой картой, жители оплачивают около 200 тысяч поездок в метрополитене и свыше 120 тысяч — в городских автобусах и трамваях. После старта инициативы держателями карты стали около трети населения города.

В 2024 году для людей старшего возраста появилась специальная «серебряная» версия карты, на которую можно записывать электронные сертификаты для посещения музеев. Этой возможностью уже воспользовались 136 тысяч человек, а общее число оформленных специальных карт этого типа превысило 210 тысяч экземпляров. Летом 2025 года охват сервиса был расширен на область — оформлено 22 тысячи новых карт для жителей Ленинградской области.

С осени начался выпуск детской модификации, получившей неофициальное название «ЕКПшка». Этот вариант сочетает в себе функции банковской карты и документа школьника. На сегодняшний день владельцами такой карты стали 24 тысячи детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Все карточки выпускаются на основе национальной платёжной системы «Мир». Чтобы оформить Единую карту петербуржца, можно обратиться в любой из пяти банков-партнёров: Сбербанк, банк «Санкт-Петербург», ПСБ, ВТБ и Газпромбанк.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью