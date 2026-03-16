Масштабный рейд на Васильевском: сотни проверок и уголовные дела

В субботу полиция Санкт-Петербурга организовала крупный рейд с целью профилактики на ключевой транспортной артерии Васильевского острова.
Как сообщили в главном управлении МВД, посты были установлены на проспекте Крузенштерна возле заезда на ЗСД. В мероприятии участвовали миграционные и патрульные службы, сотрудники ДПС, кинологи, оперативники и представители ФСО.
Результаты операции
Проверено около 470 машин и свыше 360 граждан, среди них 56 иностранцев.
Выявлено несколько десятков административных нарушений, включая проблемы с миграционным учетом и ПДД. Сейчас рассматривается вопрос о пяти уголовных делах по кражам и подделке документов.