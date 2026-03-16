Масштабный рейд на Васильевском: сотни проверок и уголовные дела
Фиаско новинки АвтоВАЗа: почему падают продажи и спрос на Lada Iskra — объяснил автоэксперт Полезное
Удалять "волчки" или нет: Что делать с вертикальными побегами на груше и яблоне - правило Полезное
Как готовить простое тесто для пельменей: Не слипнутся, не разварятся - вкуснятина Полезное
Собирал по стакану — теперь по ведру: обработка весной утраивает урожай смородины — секрет от деда Егора Полезное
Беру минтай и хлеб – а на выходе получаю шикарное блюдо за копейки: нежное, сочное и вкусное – лучше любой колбасы Полезное
Масштабный рейд на Васильевском: сотни проверок и уголовные дела

Опубликовано: 16 марта 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Было остановлено около 470 автомобилей.

В субботу полиция Санкт-Петербурга организовала крупный рейд с целью профилактики на ключевой транспортной артерии Васильевского острова.

Как сообщили в главном управлении МВД, посты были установлены на проспекте Крузенштерна возле заезда на ЗСД. В мероприятии участвовали миграционные и патрульные службы, сотрудники ДПС, кинологи, оперативники и представители ФСО.

Результаты операции

Проверено около 470 машин и свыше 360 граждан, среди них 56 иностранцев.​

Выявлено несколько десятков административных нарушений, включая проблемы с миграционным учетом и ПДД. Сейчас рассматривается вопрос о пяти уголовных делах по кражам и подделке документов.

Юлия Аликова
