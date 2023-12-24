Эффектная подача ананаса произведет фурор: хвостик не выбрасывайте

Сложно представить новогоднюю фруктовую тарелку без сочного ананаса. Идея просто нарезать его кольцами и подать на стол уже считается слишком избитой. Нужно немного постараться, чтобы произвести настоящий фурор, к тому же и пышный хвостик наконец сыграет свою роль.

Для эффектной подачи пригодится формочка для выпечки печенья и желательно в виде звезды. Срежьте верхушку, а сам ананас очистите от кожуры. Сделайте из мякоти кружки, после чего выдавите из них красивую фигуру.

Теперь возьмите хвостик, переверните и в срез воткните зубочистку. На нее водрузите получившуюся звезду. Положите «елочку» в центр большой тарелки, присыпав ее сахарной пудрой будто снегом. Вокруг выложите остальные фрукты и кусочки ананаса: они поддержат конструкцию, говорится в Telegram-канале «Современная хозяйка».

Источник фото: Фотобанк - globallookpress.com