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Египетская сила настигла Ленобласть: дача в форме пирамиды Хеопса не дает покоя местным зевакам

5 сентября 2024 10:30
Египетская сила настигла Ленобласть: дача в форме пирамиды Хеопса не дает покоя местным зевакам
Египетская сила настигла Ленобласть: дача в форме пирамиды Хеопса не дает покоя местным зевакам
Legion-media

Сооружение возвели жители деревни Истинка.

О том, что в Ленобласти появилась своя пирамида Хеопса, точь-в-точь как египетская, некоторые петербуржцы узнали только на днях. В соцсетях стремительно набирает популярность фото причудливого строения, которое в деревне Истинка теперь видно издалека.

Оказалось, что пирамиду возвели еще четыре года назад. С тех пор она стала местной достопримечательностью. Построили сооружение супруги Вахрушевы. Это было их давней мечтой, мысли о которой не покидали после экскурсии по Египту. Теперь рядом с бревенчатой баней и яблоней красуется настоящая пирамида, на ступенях которой уютно расположилась задумчивая кошка.

«Стало очевидно, что пирамиды влияют на людей самым прекрасным образом. Те, кто побывал в них вне туристического потока, испытывают восторг, легкость, воодушевление», — рассказывает Виктория в беседе с «Российской газетой».

Подготовка заняла около двух лет. Вахрушевы вдохновили идеей друзей и единомышленников. Специалист по Древнему Египту выполнила технический чертеж, на основе которого архитектор разработал проект. Пирамида Хеопса была уменьшена в 19 раз, чтобы вписаться в СНиПы. В итоге получилась пирамида с длиной основания 13 метров и высотой около 8,5 метров. Вместо известняка и базальта использовали полистиролбетон. Чудеса начались уже в процессе стройки.

«Для таджиков, которые работали на строительстве, наша пирамида сначала была обычным объектом с нестандартной кладкой, — рассказывает Виктория. — Но вскоре у них начали проходить боли в спине, ногах и плечах. Под дождем и ветром никто не простудился. Излечилось и хроническое воспаление на ноге у девушки, которую мы нанимали для уборки строительной пыли».

Хотя пирамиду в Истинке не рекламировали специально, о ней быстро узнали. Вахрушевы с любопытством относятся к посетителям, но однажды проснулись от шума и увидели, как молодые люди с пивом радостно фоткаются на пирамиде. После этого ее огородили забором.

«Говорят, что это не арт-объект и не достопримечательность, а место для исследований и частная собственность», — объясняет Виктория.

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Автор:
Ольга Хромова
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