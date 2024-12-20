Эрмитаж по-французски — «приют отшельника»: музей неспроста получил такое название

Слово «Эрмитаж» давно ассоциируется с великолепным музеем в Санкт-Петербурге, но его происхождение куда глубже и интереснее, чем просто французское заимствование.

Изначально, как утверждают словари, «эрмитаж» происходит от французского ermitage — «приют отшельника». Но связь между уединением и царским дворцом, а затем музеем мирового значения, кажется загадочной.

Ответ на эту историко-лингвистическую головоломку можно найти в Петергофе. Там, в западной части парка, стоит павильон с аналогичным названием — Эрмитаж. Построенный ещё при Петре I в 1721–1725 годах, он действительно выполнял роль места уединения. Небольшое, но утончённое здание служило самодержцу для отдыха и приватных бесед.

Когда в Петербурге начали строить Большой Эрмитаж, его архитектурная идея и даже название были заимствованы у петергофского прототипа. То, что начиналось как уютный уголок, стало символом грандиозного собрания искусства, перекочевав из частного уединения в центр мировой культуры, передает автор Telegram-канала «Антонов без Б.».

Так маленький павильон для отшельничества стал отправной точкой для создания одного из самых знаменитых музеев в мире. Удивительно, как история слова и архитектуры может соединять столь разные эпохи и смыслы.