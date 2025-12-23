Эрмитаж раскрыл, по каким залам прошли Путин и лидеры СНГ: что понравилось главам государств больше всего

Михаил Пиотровский сопровождал глав делегаций во время посещения Эрмитажа.

В Санкт-Петербурге состоялась экскурсия по Эрмитажу для глав государств СНГ, которую организовал президент России Владимир Путин в ходе их неформального саммита.

В этот день делегации сопровождал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Руководители стран СНГ посетили несколько значимых залов музея и познакомились с выдающимися произведениями искусства, сообщает РИА Новости.

Ключевым эпизодом встречи стал осмотр различных залов, среди которых Золотая кладовая, Военная галерея с портретами российских полководцев, а также Павильонный зал, где лидерам показали знаменитые часы «Павлин».

Экскурсия началась с Александровского зала Зимнего дворца, посвящённого памяти Александра I и событиям 1812 года.

Сотрудники музея обратили внимание на открывающуюся из окон панораму, которая объединяет ансамбль Дворцовой площади и Зимний дворец в единый комплекс памятников воинской славы.

В ходе маршрута делегация посетила Пикетный зал, где размещена выставка «14 декабря 1825 года», открытая к двухсотлетию восстания декабристов.

В Николаевском зале гости знакомились с масштабной экспозицией, посвящённой портретному искусству и роли личности в истории.

Также были представлены работы Леонардо да Винчи — «Мадонна Бенуа» и «Мадонна Литта», каждая из которых получила свое название по предыдущим владельцам.

После обсуждений за круглым столом в Георгиевском зале делегация увидела одно из главных произведений собрания — картину Рембрандта «Жертвоприношение Авраама», возвращённую в музей после длительной реставрации, которая длилась четыре года.

Позже участники направились через Военную галерею, украшенную портретами героев 1812 года, и посетили Гербовый зал. Особый интерес вызвали здесь скульптуры древнерусских воинов с воинскими знамёнами.

Как отмечает музей, демонстрация постоянных коллекций позволила участникам встречи по-новому взглянуть на значение Эрмитажа. По словам представителей учреждения:

"Осмотр постоянных экспозиций открыл лидерам стран ещё одну уникальную ипостась Эрмитажа. Задуманный Екатериной Великой как императорский музей европейской культуры, Эрмитаж до сих пор хранит память об этом периоде своей истории".

В ходе визита главы государств также услышали бой исторических часов «Павлин» в Павильонном зале. Экскурсионная программа завершилась знакомством с рядом выдающихся художественных шедевров.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».