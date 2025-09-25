Еще один шанс для КАД-2: какой компромисс нашли власти для продолжения строительства дороги

В Ленинградской области наконец-то согласовали важный инфраструктурный проект — строительство КАД-2, новой кольцевой автодороги вокруг Петербурга.
После некоторых доработок и исключения нескольких сельских поселений из зоны строительства проект получил зеленый свет.
Дорога без поселений
КАД-2 — это вторая кольцевая автодорога, она должна была проходить через несколько населенных пунктов и охранных территорий, сообщает neva.today.
Теперь из проекта исключили территории, где расположены Агалатовское, Лесколовское, Юкковское, Первомайское сельские поселения и Токсовское городское поселение.
Это сделано, чтобы не затрагивать охраняемые природные зоны и культурное наследие региона.
Ранее власти региона отказались соглашаться с вариантом строительства, затрагивающим эти земли, что и стало причиной временной приостановки проекта.
Реализация первого этапа должна пройти с 2027 по 2030 год, пишет Коммерсант.
Что говорят специалисты?
Эксперты в области дорожного строительства смотрят на ситуацию по-своему. Например, если трасса пройдет мимо Токсово, возникает вопрос — кому она будет нужна?
Опыт показывает, что полностью разделить разные потоки не удается. В итоге ездить по дороге будут только те, кому это удобно, пишет ДП.
Зачем все это нужно?
Строительство КАД-2 призвано разгрузить город от транзитного транспорта, улучшит доступность и связность региональных дорог.
Кроме того, не исключается возможность освоения земель вокруг новой трассы. Например, после стройки КАД, вокруг нее возникло много новостроек.