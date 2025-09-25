Городовой / Общество / Еще один шанс для КАД-2: какой компромисс нашли власти для продолжения строительства дороги
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Еще один шанс для КАД-2: какой компромисс нашли власти для продолжения строительства дороги

Опубликовано: 25 сентября 2025 10:30
КАД
Еще один шанс для КАД-2: какой компромисс нашли власти для продолжения строительства дороги
globallookpress/ Zamir Usmanov

Строительство обхода Петербурга, который ставили на паузу, был переработан с учетом замечаний.

В Ленинградской области наконец-то согласовали важный инфраструктурный проект — строительство КАД-2, новой кольцевой автодороги вокруг Петербурга.

После некоторых доработок и исключения нескольких сельских поселений из зоны строительства проект получил зеленый свет.

Дорога без поселений

КАД-2 — это вторая кольцевая автодорога, она должна была проходить через несколько населенных пунктов и охранных территорий, сообщает neva.today.

Теперь из проекта исключили территории, где расположены Агалатовское, Лесколовское, Юкковское, Первомайское сельские поселения и Токсовское городское поселение.

Это сделано, чтобы не затрагивать охраняемые природные зоны и культурное наследие региона.

Ранее власти региона отказались соглашаться с вариантом строительства, затрагивающим эти земли, что и стало причиной временной приостановки проекта.

Реализация первого этапа должна пройти с 2027 по 2030 год, пишет Коммерсант.

Что говорят специалисты?

Эксперты в области дорожного строительства смотрят на ситуацию по-своему. Например, если трасса пройдет мимо Токсово, возникает вопрос — кому она будет нужна?

Опыт показывает, что полностью разделить разные потоки не удается. В итоге ездить по дороге будут только те, кому это удобно, пишет ДП.

Зачем все это нужно?

Строительство КАД-2 призвано разгрузить город от транзитного транспорта, улучшит доступность и связность региональных дорог.

Кроме того, не исключается возможность освоения земель вокруг новой трассы. Например, после стройки КАД, вокруг нее возникло много новостроек.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».