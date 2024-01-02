Если холодильник провонял рыбой: быстро избавитесь от запаха с этим трюком

После новогодних праздников нагрузка на холодильник постепенно сходит на нет. Однако его стенки уже успели впитать ароматы всех праздничных блюд и салатов. Теперь дверцу даже открывать страшно, чтобы не вдыхать накопившуюся вонь. Пора действовать решительно.

Приступайте к уборке как можно скорее. Разведите уксус с водой в пропорции один к одному. Достаньте все продукты из холодильника и протрите полки полученной смесью.

Сначала используйте мягкую губку, пока наносите раствор. Влагу уберите сухой салфеткой. Оставьте холодильник на час открытым, после чего можно вернуть еду на место. От техники будет исходить аура чистоты и свежести, передает портал «Белновости».

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