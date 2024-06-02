Если случайно закажете в ресторане — не сможете съесть: самые противные блюда финской кухни

Финская кухня может предложить иностранцам много вкусностей. Она славится прежде всего рыбными блюда. Однако некоторые изыски вызовут, скорее, отвращение, нежели аппетит.

Мямми

Это блюдо традиционно готовят на Пасху. Одним оно напоминает пирог, а другим кашу. Готовят лакомство из воды, ржаной муки, солода, сахара и соли. После выпечки оно становится похожим на пудинг из перебродившего черного хлеба. Именно так описывают десерт туристы.

Огурцы с медом

Удивительно, но такую нехитрую закуску финны подают к чаю. Причем используют для нее не свежие огурцы, а соленые. Местные утверждают, что заимствовали блюдо из русской кухни, однако верится в это с трудом.

Липеакала

Это рыбное блюдо вряд ли оценят даже любители морепродуктов. Готовится оно следующим образом: треску несколько дней выдерживают в щелочи, а затем промывается водой. В итоге рыба превращается в вязкую желеобразную массу, а запах сбивает с ног.

Силаккалаатикко

Силаккалаатикко представляет собой запеканку с рыбой и картошкой. Звучит аппетитно, но только до тех пор, пока не узнаете, что главным ингредиентом выступает соленая селедка.

Кааливелли

Так именуют постную кашу, сваренную на молоке. Добавляют в нее капусту, перловку и горох. Причем едят своеобразное блюдо не в голодные времена. Оно занимает почетное место на рождественском столе.

«Бедный рыцарь»

Это блюдо чем-то похоже на русские гренки, но относится к разряду десертов. Для начала засохшие горбушки булочек вымачивают в смеси из молока и яиц, затем обжаривают в масле и подают вместе с джемом или взбитыми сливками.

Мустамакара

Не спешите заказывать эту закуску в ресторане, если вас привлечет необычное название. На тарелке окажется черная кровяная колбаса сомнительного вида. Готовят ее из свинины, говядины и ячменя и часто подают с соусом из брусники.

Соленая лакрица

Даже те, кто не прочь полакомиться обычной лакрицей, могут не оценить вкус финской. Местные же привыкают есть ее с детства. Помимо конфет, в стране популярен и похожий сироп, который добавляют в мороженое, коктейли и даже маринады для мяса.

Источник фото: Legion-Media