Если у вас установлены счетчики - будет еще один платеж ЖКХ: размеры сборов

На первый взгляд новшество адресовано коммерческим структурам. Однако косвенно оно способно ударить и по рядовым гражданам. Разберитесь, чего опасаться и когда ждать перемен.
Кого коснется напрямую
Авторы документа предлагают возложить расходы на организации и предпринимателей. Собственники жилья и общедомовые приборы от прямого взноса избавлены. Сумму рассчитывают так: базовую ставку умножают на коэффициент — для отечественного оборудования он составляет 1, для зарубежного — 4. Прогнозируемое пополнение бюджета — порядка 6,7 млрд рублей ежегодно.
Что будет с кошельком
Ищите новую строку в квитанции напрасно: это не регулярный взнос за наличие прибора, речь идет исключительно о процедуре поверки. Но фирмы, оказывающие такие услуги, при новых госпоборах могут переложить издержки на клиентов. Раз в несколько лет, когда подойдет срок проверки, стоимость услуги способна ощутимо вырасти.
Когда вступят в силу
Если парламентарии поддержат инициативу, правила начнут действовать с 1 сентября 2027 года. К этому моменту рынок подготовят: доля приборов российского производства по итогам прошлого года составила 74%, что снижает риск нехватки оборудования.