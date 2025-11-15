Если видите такие цифры — срочно действуйте: кардиолог назвал давление, опасное для жизни

Тонометр сегодня есть почти в каждом доме, но тревожные цифры на экране нередко воспринимаются спокойно: «у меня всегда так». По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, именно это беспечное отношение чаще всего заканчивается вызовом скорой помощи.
Где проходит граница нормы
«Максимально допустимое давление — 140 на 90. Всё, что выше, — сигнал опасности», — объяснил Кондрахин в беседе с порталом «Городовой». При превышении этих значений нужно не ждать, пока «само пройдёт», а обратиться к врачу.
Кардиолог добавил, что и слишком низкие показатели могут быть опасны: давление ниже 110/70 считается гипотонией и нередко сопровождается слабостью, головокружением и риском обморока.
Чем грозит игнорирование
При повышенном давлении растёт риск инсульта и инфаркта, при пониженном — нарушения кровоснабжения мозга и обмороков. «Не стоит откладывать обращение за помощью, даже если симптомы кажутся незначительными», — подчеркнул врач.
Эксперты напоминают: контролировать давление стоит не только пожилым, но и молодым людям, особенно при стрессах, переутомлении или смене погоды. Профилактика и внимательность к цифрам на экране — главный способ сохранить здоровье сердца.