Городовой / Общество / Если видите такие цифры — срочно действуйте: кардиолог назвал давление, опасное для жизни
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шопинг по Невскому: 5 мест, где до сих пор можно найти «ушедшие» бренды и купить финские товары Общество
Кровать-повитуха: в России придумали ложе, которое без прикосновений следит за состоянием роженицы Город
Он строил не просто завод, а дворец: секрет немецкого гения, оставившего в Петербурге сказочное наследие Город
Когда фамилия становится испытанием: Никита Ефремов о «семейном проклятии» своей знаменитой династии Город
Арена исчезла, осталась рана: после полного разбора самостроя «Спорт Палас» начали лечить землю Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Если видите такие цифры — срочно действуйте: кардиолог назвал давление, опасное для жизни

Опубликовано: 15 ноября 2025 19:30
давление
Если видите такие цифры — срочно действуйте: кардиолог назвал давление, опасное для жизни
Фото: Городовой.ру

Игнорировать показатели тонометра нельзя — даже если вы чувствуете себя нормально.

Тонометр сегодня есть почти в каждом доме, но тревожные цифры на экране нередко воспринимаются спокойно: «у меня всегда так». По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, именно это беспечное отношение чаще всего заканчивается вызовом скорой помощи.

Где проходит граница нормы

«Максимально допустимое давление — 140 на 90. Всё, что выше, — сигнал опасности», — объяснил Кондрахин в беседе с порталом «Городовой». При превышении этих значений нужно не ждать, пока «само пройдёт», а обратиться к врачу.

Кардиолог добавил, что и слишком низкие показатели могут быть опасны: давление ниже 110/70 считается гипотонией и нередко сопровождается слабостью, головокружением и риском обморока.

Чем грозит игнорирование

При повышенном давлении растёт риск инсульта и инфаркта, при пониженном — нарушения кровоснабжения мозга и обмороков. «Не стоит откладывать обращение за помощью, даже если симптомы кажутся незначительными», — подчеркнул врач.

Эксперты напоминают: контролировать давление стоит не только пожилым, но и молодым людям, особенно при стрессах, переутомлении или смене погоды. Профилактика и внимательность к цифрам на экране — главный способ сохранить здоровье сердца.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью