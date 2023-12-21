Эта добавка сделает манник в разы вкуснее: секретный ингредиент от кондитера

Манник считается десертом обыденным и незатейливым. Однако его можно приготовить так, что по вкусу пирог не будет уступать изысканным тортам. Рецептом с порталом «Городовой» поделилась кондитер, блогер Виктория Бредис.

Нужны следующие продукты:

манная крупа — 1 ст.,

кефир — 1 ст.,

сахар — 1 ст.,

яйцо — 1 шт.,

разрыхлитель для теста — 1 ч. л.,

сода — 1/2 ч. л.,

масло сливочное — 50 г,

ванилин — на кончике ножа.

Смешайте манную крупу с кефиром и оставьте на 15–20 минут, чтобы она разбухла. Затем добавьте яйцо, сахар, соду (гасить не нужно), разрыхлитель и ванилин. Хорошо перемешайте. Растопите сливочное масло и введите в тесто.

Вылейте получившуюся массу в форму, предварительно смазанную маслом. Выпекайте манник в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, около 30–40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой или зубочисткой.

«Чтобы сделать манник еще вкуснее, можно добавить различные ингредиенты. Во-первых, фрукты и ягоды: яблоки, груши, бананы, чернику, малину, вишню и т.д. Они добавят пирогу свежесть и кислинку. Во-вторых, орехи: грецкие, миндаль, кедровые. Они придадут пирогу хрустящую структуру. В-третьих, изюм, курагу или чернослив. Эти сухофрукты делают манник более сочным и сладким. В-четвертых, какао-порошок или шоколадные кусочки. Они придадут пирогу шоколадный вкус. И, наконец, корицу, кардамон или мускатный орех. Эти специи добавят пирогу пряного аромата», — отметила кулинар.

Источник фото: Кулинарим с Таней 2.0 / YouTube