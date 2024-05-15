Эти блюда русской кухни нравятся иностранцам: готовят даже у себя на родине

Их не так уж и мало.

Принято считать, что за границей не очень-то жалуют русскую кухню. Якобы привычные нам соленья, холодец, гречка и прочие яства кажутся жителям зарубежных стран редкой гадостью.

Возможно, доля правды в этом есть — не каждый турист, оказавшись в России, сразу же проникнется вкусом соленых огурцов. Вот только несмотря на это, есть немало блюд, от которых иностранцы просто в восторге. Их вкус настолько впечатляет гостей нашей страны, что потом они готовят такое и у себя дома.

Борщ, щи и окрошка

Изначально все эти супы кажутся иностранцам, мягко говоря, странными. Особенно, окрошка. Но, распробовав их как следует, зарубежные гости меняют свое мнение. Особенно такие супы приходятся по душе жителям европейских стран.

«‎Mуж и зять из Венгрии за солянку и пельмени на все готовы», «‎Мой муж — грек. От борща, оладий, русской выпечки они в восторге», — поделились пользовательницы портала Пикабу.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пельмени

Казалось бы, такое скромное блюдо не может быть сытным. Но сочность пельменей и мясная начинка не оставляют никого равнодушными. Особенно жителям других стран нравится есть их с зеленью и каким-нибудь соусом, например, сметаной.

А еще многие из иностранцев перенимают привычку есть первые и вторые блюда с хлебом. Некоторые даже отмечают, что полюбили есть хлеб как самостоятельный продукт, после того как побывали в России.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Пирожки

Иностранцы ожидают, что это лакомство готовится только со сладким джемом или ягодами. И каким же оказывается их удивление, когда они обнаруживают внутри картофель, грибы, яйца и даже мясо. Большинству иностранных жителей очень нравится, что такое, на первый взгляд, несерьезное блюдо оказывается таким сытным.

Более того, иностранцы и сами пекут пирожки. Правда, начинки у них все-таки отличаются. Вместо привычного джема они используют, например, бананы и шоколадную пасту.

«‎На выходных готовили пирожки. А из оставшегося теста получились пирожки с бананами и нутеллой!», — поделился один из пользователей.

Картофель, приготовленный на углях

Многие иностранцы удивляются и весьма простым блюдам. Например, картошке, которую в России часто готовят во время пикника. Клубни, завернутые в фольгу и запеченные прямо на углях, кажутся им очень аппетитными. Некоторые жители США, например, в итоге сами начинают запекать таким образом картофель во время барбекю.

К слову, шашлыки тоже вызывают у иностранцев восторг. Им очень нравится процесс приготовления маринада и обжарка.



Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru