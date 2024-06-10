Эти полезные продукты нельзя есть на завтрак: приведут к проблемам с желудком

Многие люди предпочитают начинать день с легкого завтрака, например, фруктов или йогурта. Но, оказывается, далеко не все продукты подходят для первого приема пищи, даже если они кажутся полезными. Вот пять вариантов перекуса, которые не стоит есть натощак.

Сырые овощи

Огурцы, помидоры, болгарский перец и другие плоды сами по себе весьма полезны. Они богаты клетчаткой и минералами, что положительно влияет и на пищеварение, и на самочувствие в целом. Но вот на голодный желудок есть их не стоит. Они могут дать чрезмерную нагрузку для пищеварения, а желудок может взбунтоваться. Лучше употреблять овощи во второй половине дня или хотя бы после того, как вы съедите кашу или яичницу.

Йогурт

Любые йогурты, будь то натуральные или с добавками, содержат молочнокислые бактерии. Если употреблять продукт натощак, то эти бактерии не будут усваиваться должным образом. А все потому что агрессивная желудочная кислота уничтожит все полезное, прежде чем оно успеет добраться до кишечника.

Однако отказываться от йогуртов по утрам вовсе не обязательно. Достаточно просто должным образом подготовить желудок. Для этого предварительно нужно съесть немного орехов, овсянки или авокадо.

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Дрожжевая выпечка

Всевозможные пироги и булочки, а также любой белый хлеб, дешевые макароны и лапша являются быстрыми углеводами. С утра организм к ним попросту не готов — это станет большой нагрузкой и на желудок, и на кишечник, и на поджелудочную железу. В краткосрочной перспективе вы получите раздраженные стенки желудка и дискомфорт, а в долгосрочной — заработаете ожирение. Особенно это касается людей, страдающих от диабета.

Банан

Бананы содержат в себе большое количество глюкозы. Если съесть их на голодный желудок, то уровень сахара в крови повысится, но вскоре снова упадет. Такие скачки вызывают чувство голода и желание полакомиться всякими не особо полезными снеками. Комбинируйте банан с любым полноценным блюдом, например, добавьте его в овсяную или манную кашу.

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Апельсиновый сок

Любые цитрусовые содержат в себе кислоту, которая при употреблении натощак может раздражать желудок. В итоге человек чувствует изжогу и боли в желудке, а еще у него появляется отрыжка.

Также в соке присутствует немало сахара. В пустом желудке он быстрее всасывается в кровь, активизируя выработку инсулина. Здесь дела обстоят так же как и с бананами — в скором времени вам снова захочется есть, говорится на портале The Voice Mag.

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