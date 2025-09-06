Городовой / Общество / Эти продукты «Ермолино» россияне рекомендуют чаще всего: честный тест
Эти продукты «Ермолино» россияне рекомендуют чаще всего: честный тест

Опубликовано: 6 сентября 2025 10:30
продукты
Эти продукты «Ермолино» россияне рекомендуют чаще всего: честный тест
Фото: Городовой.ру

Стоят ли своих денег или лучше приобрести у конкурентов.

Отзывы на продукцию сети «Ермолино» по-прежнему вызывают споры: кто-то хвалит полуфабрикаты за вкус и доступные цены, а кто-то категорически недоволен качеством.

Автор блога на Дзене решила собрать мнения подписчиков и сравнить их со своими впечатлениями, чтобы выделить продукты, которые действительно заслуживают внимания, и те, к которым стоит относиться осторожнее.

Среди фаворитов чаще всего называют продукцию линейки «Натурале» — пельмени и куриные наггетсы. Пельмени, по словам многих покупателей, отличаются вкусом и начинкой: «сливочные» особенно выделяются за счёт насыщенного вкуса и бульона внутри.

Наггетсы, несмотря на цену в 445 рублей за килограмм, хвалят за натуральный вкус и удачный баланс специй, который не перебивает вкус мяса. Покупкой блогер осталась довольна.

Картофельные палочки с мясом оказались куда более спорным продуктом. Когда они только появились, казались удачной новинкой, но позже впечатление изменилось: тесто напоминает дешёвое сухое пюре, сыр почти не чувствуется, и в целом вкус назван «на троечку».

Положительно отзываются о мясных зразах с грибами — начинки немного, но она ароматная, а добавленная зелень улучшает вкус. Их чаще рекомендуют как бюджетный вариант для разнообразия.

В сладком ассортименте мнения разделились. Кокосовое печенье постоянно советуют попробовать, и действительно, вкус у него насыщенный, текстура приятная, но цена в 500 рублей за килограмм многих останавливает.

Шоколадные круассаны же автор блога отнесла к неудачным: мало начинки, тесто сухое, шоколад горчит — даже подогрев не спасает ситуацию.

Домашний паштет когда-то был любимчиком покупателей, но сегодня воспринимается как вполне обычный по вкусу продукт, хотя цена у него остаётся привлекательной — всего 63 рубля за упаковку.

В итоге блогер отмечает: в ассортименте «Ермолино» можно найти удачные продукты, но рассчитывать на consistently высокое качество не стоит. Лучше выбирать по рекомендациям и проверять всё самостоятельно — впечатления сильно зависят от конкретной линейки.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
