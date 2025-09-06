Эти продукты «Ермолино» россияне рекомендуют чаще всего: честный тест

Отзывы на продукцию сети «Ермолино» по-прежнему вызывают споры: кто-то хвалит полуфабрикаты за вкус и доступные цены, а кто-то категорически недоволен качеством.
Автор блога на Дзене решила собрать мнения подписчиков и сравнить их со своими впечатлениями, чтобы выделить продукты, которые действительно заслуживают внимания, и те, к которым стоит относиться осторожнее.
Среди фаворитов чаще всего называют продукцию линейки «Натурале» — пельмени и куриные наггетсы. Пельмени, по словам многих покупателей, отличаются вкусом и начинкой: «сливочные» особенно выделяются за счёт насыщенного вкуса и бульона внутри.
Наггетсы, несмотря на цену в 445 рублей за килограмм, хвалят за натуральный вкус и удачный баланс специй, который не перебивает вкус мяса. Покупкой блогер осталась довольна.
Картофельные палочки с мясом оказались куда более спорным продуктом. Когда они только появились, казались удачной новинкой, но позже впечатление изменилось: тесто напоминает дешёвое сухое пюре, сыр почти не чувствуется, и в целом вкус назван «на троечку».
Положительно отзываются о мясных зразах с грибами — начинки немного, но она ароматная, а добавленная зелень улучшает вкус. Их чаще рекомендуют как бюджетный вариант для разнообразия.
В сладком ассортименте мнения разделились. Кокосовое печенье постоянно советуют попробовать, и действительно, вкус у него насыщенный, текстура приятная, но цена в 500 рублей за килограмм многих останавливает.
Шоколадные круассаны же автор блога отнесла к неудачным: мало начинки, тесто сухое, шоколад горчит — даже подогрев не спасает ситуацию.
Домашний паштет когда-то был любимчиком покупателей, но сегодня воспринимается как вполне обычный по вкусу продукт, хотя цена у него остаётся привлекательной — всего 63 рубля за упаковку.
В итоге блогер отмечает: в ассортименте «Ермолино» можно найти удачные продукты, но рассчитывать на consistently высокое качество не стоит. Лучше выбирать по рекомендациям и проверять всё самостоятельно — впечатления сильно зависят от конкретной линейки.