Какие продукты лучше не пробовать на отдыхе в отеле, чтобы не отравиться

Большинство отелей, работающих по системе «‎все включено» предлагают своим гостям богатый шведский стол. Такое обилие продуктов иногда сбивает туристов с толку: хочется все попробовать и отведать. Вот только дегустация некоторых продуктов может обернуться проблемами со здоровьем. Чтобы обезопасить себя, запомните, какие блюда лучше не стоит есть за границей.

Какие инфекции можно подцепить

К самым распространенным заболеваниям, которые отдыхающие подхватывают на каникулах, относятся сальмонеллез, эшерихиоз, шигеллез, а также ротавирусная, аденовирусная, энтеровирусная, норовирусная инфекции и гепатит А.

Возбудителями инфекций могут выступать и бактерии, и вирусы, и простейшие, и грибы. Чаще всего заражение происходит при употреблении зараженной воды и вымытых ею овощей и фруктов. Но есть и другие варианты.

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Что не стоит есть в отелях, чтобы не отравиться

Прежде всего стоит с осторожностью отнестись к молоку и зелени, а также к колбасным и сырным нарезкам. Из-за неправильных условий хранения употребление этих продуктов может обернуться для вас заражением кишечной палочкой.

Болезнь даст о себе знать на третий-четвертый день после инфицирования. Проявляется заражение следующими симптомами: у человека наступает диарея, тошнота и рвота. Симптомы держатся, как правило, от двух до трех дней.

Еще одна опасность поджидает любителей холодных коктейлей. Дело в том, что лед, как и многие другие продукты, не прошедшие термическую обработку, может стать возбудителем норовируса. Он проявляется сильной лихорадкой, диареей и рвотой в течение пяти дней.

Также плохо приготовленные мясо, птица и морепродукты могут вызывать кампилобактериоз. Он сопровождается тяжелой диареей, зачастую с кровью, а также сильными болями и спазмами в желудке.

С десертами тоже стоит быть аккуратнее. Избегайте лакомств, в которых плохо пропеклось тесто, и старайтесь не налегать на сладости с кремом. Зачастую он готовится с использованием яиц, которые могут стать возбудителями сальмонеллеза.

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Как обезопасить себя в отпуске

Для этого необязательно жестко ограничивать себя в еде. просто стоит делать выбор в пользу тщательно приготовленной пищи, избегая всевозможных сырых деликатесов.

Воду лучше пить бутилированную и ни в коем случае не пытаться утолить жажду водой из-под крана. Фрукты тоже лишний раз лучше промыть самим с помощью чистой воды.

И обязательно мойте руки и обрабатывайте их антисептиком перед каждым приемом пищи. А если почувствовали недомогание, срочно обратитесь к сотрудникам отеля, они окажут вам первую помощь и помогут с вызовом медицинского персонала, пишет «‎Центр гигиенического образования населения».

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