Кому горит зеленый свет: люди с ОВЗ и мотоциклисты могут получить новые права на дороге

Опубликовано: 19 сентября 2025 10:02
мотоциклы
Кому горит зеленый свет: люди с ОВЗ и мотоциклисты могут получить новые права на дороге
globallookpress/ Shatokhina Natalia

В Госдуме рассматривается законопроект, который может предоставить мотоциклистам и автомобилям, перевозящим людей с инвалидностью, право пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законопроект позволит автомобилям с инвалидами и двухколесному транспорту (мотоциклам и мопедам) ездить по выделенным полосам.

Снижение аварийности

Что касается мотоциклистов, Нилов считает, что возможность ездить по выделенным полосам поможет снизить аварийность с их участием.

Штрафы

На данный момент выезд на выделенную полосу для водителей в Москве и Санкт-Петербурге грозит штрафом в 4,5 тыс. рублей, а для автовладельцев из других регионов — 2,25 тыс. рублей.

Как пишет РБК, сейчас этим правом пользуются только общественный транспорт, официальные такси и спецтранспорт

Автор:
Ксения Пронина
Общество
