Кому горит зеленый свет: люди с ОВЗ и мотоциклисты могут получить новые права на дороге

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законопроект позволит автомобилям с инвалидами и двухколесному транспорту (мотоциклам и мопедам) ездить по выделенным полосам.
Снижение аварийности
Что касается мотоциклистов, Нилов считает, что возможность ездить по выделенным полосам поможет снизить аварийность с их участием.
Штрафы
На данный момент выезд на выделенную полосу для водителей в Москве и Санкт-Петербурге грозит штрафом в 4,5 тыс. рублей, а для автовладельцев из других регионов — 2,25 тыс. рублей.
Как пишет РБК, сейчас этим правом пользуются только общественный транспорт, официальные такси и спецтранспорт