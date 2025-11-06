Искра из розетки: телефон на зарядке устроил пожар в Гатчине

В Гатчине в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошёл пожар. В пресс-службе МЧС России сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание — мобильный телефон оставили на зарядке без присмотра.
Огнём была охвачена квартира, находящаяся на пятом этаже. Из здания эвакуировали 25 человек, ещё двоих вывели и спасли пожарные. К счастью, никто не получил травм.
Специалисты выяснили, что инцидент спровоцировала техника, подключённая к электросети.
Ранее в Ленинградской области горела баня, а также получило повреждения фасадное покрытие одного из домов.