Искра из розетки: телефон на зарядке устроил пожар в Гатчине

Опубликовано: 6 ноября 2025 06:49
В результате происшествия пожарные эвакуировали 25 жильцов и спасли ещё двоих человек.

В Гатчине в одной из квартир многоэтажного жилого дома произошёл пожар. В пресс-службе МЧС России сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание — мобильный телефон оставили на зарядке без присмотра.

Огнём была охвачена квартира, находящаяся на пятом этаже. Из здания эвакуировали 25 человек, ещё двоих вывели и спасли пожарные. К счастью, никто не получил травм.

Специалисты выяснили, что инцидент спровоцировала техника, подключённая к электросети.

Ранее в Ленинградской области горела баня, а также получило повреждения фасадное покрытие одного из домов.

Юлия Аликова
