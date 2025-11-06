Городовой / Город / Почему именно 2026‑й? Путин предложил объявить его Годом единства народов России
Почему именно 2026‑й? Путин предложил объявить его Годом единства народов России

Опубликовано: 6 ноября 2025 20:30
Global Look Press / Kremlin Pool

Подготовка документов для утверждения этого решения уже ведётся.

Владимир Путин выдвинул инициативу сделать 2026 год Годом единства народов России, сообщают РИА Новости. Президент поручил подготовить необходимые документы по этому вопросу.

Путин также акцентировал внимание на важности сохранения и укрепления национального согласия. Идея отмечать Год единства, по его словам, может послужить развитию межнациональных связей.

Ранее сообщалось, что глава государства учредил две новых праздничных даты в России. Это День языков народов России и День коренных малочисленных народов страны.

Автор:
Юлия Аликова
