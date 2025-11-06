«Вы» с большой буквы — уважение или плевок в лицо нормам языка

В современном русском языке существует ряд слов и выражений, которые, вопреки нормам, намеренно употребляются с ошибками.
Эта тенденция, как отмечает эксперт, часто продиктована не невежеством, а желанием соответствовать определенной группе, избегая «неприличного» верного варианта.
«Вы» с большой буквы — уважение или оскорбление? Психология языковых ошибок
Одна из самых распространенных «ошибок» — использование «Вы» с большой буквы при обращении к одному человеку.
«Для меня это навсегда останется проявлением неуважения к нормам русского языка», — заявляет специалист.
Хотя в официальных обращениях такое написание допустимо, при обращении к широкой аудитории, например, на рекламных щитах, это считается нарушением.
«Призывные объявления на городских рекламных щитах „Приглашаем Вас посетить…“ грубо нарушают это правило».
Объяснение, что каждый читатель обратится к тексту как к личному, не работает. «Вы» при обращении к нескольким лицам всегда пишется с маленькой буквы.
Почему несуществующее слово стало нормой для некоторых?
Не менее удивителен случай с глаголом «ложить».
«Сталкивалась я и с такой ситуацией: человеку не нравилось слово „класть“, поэтому вместо него он употреблял „ложить“», — делится наблюдениями специалист.
При этом человека не смущало, что такого слова в литературном русском нет. В словаре Даля напротив «ложить» указано, что оно «не употребляется без предлогов».
В современном языке есть лишь формы с приставками: «сложить», «положить», «наложить» и другие.
Суеверия, которые ломают русский язык
Еще одно спорное явление — употребление слова «крайний» вместо «последний».
«Уже многократно обсуждали суеверия и поверья, из-за которых слово „последний“ попало в немилость», — отмечает эксперт.
Эта «идея» подхватывается и теми, кто далек от суеверий, что приводит к абсурдным ситуациям.
«„Крайний раз“, „крайний день“, „крайний визит“ — что это?»
Ведь «крайний» означает «находящийся на краю», а «последний» — «конечный в ряду».
«Употребление слова „крайний“ вместо „последний“ – грубое нарушение норм русского языка».
«НарОщенные» ресницы и «расклешённый» звук: когда словарь отстает от моды
Изменения касаются и ударений.
«Кажется, только удалённый от источников информации человек мог не слышать о том, что ресницы на самом деле „наращённые“, а не „нарОщенные“», — иронизирует специалист.
Несмотря на четкое правило («А» в корнях -РАСТ-, -РАЩ-, -РОС- перед «СТ» и «Щ», а в остальных случаях «О»), неверный вариант стал настолько распространен, что произносить правильный «как-то неловко».
Подобная участь постигла и слово «расклёшенный», которое вытеснено двойником «расклешённый».
«До сколькИ» против «до скОльких»: битва ударений и падежей в современном русском
Вопрос ударений особенно актуален.
«Ударение везде падает на „О“», — поясняет эксперт, говоря о склонении местоимения «сколько».
Правильно говорить «до скОльких работает почта», «со скОльких работает банк», «ко скОльким часам надо прийти на встречу», «во скОльких местах я побывал». Использование «до сколькИ» считается ошибкой.
«ТEфтели» добились равноправия: Почему «неправильные» ударения становятся нормой?
«Неправильные» ударения нередко вызывают непонимание.
«Например, в наших краях вы не услышите слова „щавЕль“. И если я на рынке попрошу пучок „щавелЯ“, меня не поймут», — приводит пример эксперт.
Такая ситуация, когда нормативное ударение вызывает затруднения у большинства, становится все более частой.