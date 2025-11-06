«Вы» с большой буквы — уважение или плевок в лицо нормам языка

Слова, которые люди специально говорят неправильно, чтобы не выглядеть «белой вороной».

В современном русском языке существует ряд слов и выражений, которые, вопреки нормам, намеренно употребляются с ошибками.

Эта тенденция, как отмечает эксперт, часто продиктована не невежеством, а желанием соответствовать определенной группе, избегая «неприличного» верного варианта.

«Вы» с большой буквы — уважение или оскорбление? Психология языковых ошибок

Одна из самых распространенных «ошибок» — использование «Вы» с большой буквы при обращении к одному человеку.

«Для меня это навсегда останется проявлением неуважения к нормам русского языка», — заявляет специалист.

Хотя в официальных обращениях такое написание допустимо, при обращении к широкой аудитории, например, на рекламных щитах, это считается нарушением.

«Призывные объявления на городских рекламных щитах „Приглашаем Вас посетить…“ грубо нарушают это правило».

Объяснение, что каждый читатель обратится к тексту как к личному, не работает. «Вы» при обращении к нескольким лицам всегда пишется с маленькой буквы.

Почему несуществующее слово стало нормой для некоторых?

Не менее удивителен случай с глаголом «ложить».

«Сталкивалась я и с такой ситуацией: человеку не нравилось слово „класть“, поэтому вместо него он употреблял „ложить“», — делится наблюдениями специалист.

При этом человека не смущало, что такого слова в литературном русском нет. В словаре Даля напротив «ложить» указано, что оно «не употребляется без предлогов».

В современном языке есть лишь формы с приставками: «сложить», «положить», «наложить» и другие.

Суеверия, которые ломают русский язык

Еще одно спорное явление — употребление слова «крайний» вместо «последний».

«Уже многократно обсуждали суеверия и поверья, из-за которых слово „последний“ попало в немилость», — отмечает эксперт.

Эта «идея» подхватывается и теми, кто далек от суеверий, что приводит к абсурдным ситуациям.

«„Крайний раз“, „крайний день“, „крайний визит“ — что это?»

Ведь «крайний» означает «находящийся на краю», а «последний» — «конечный в ряду».

«Употребление слова „крайний“ вместо „последний“ – грубое нарушение норм русского языка».

«НарОщенные» ресницы и «расклешённый» звук: когда словарь отстает от моды

Изменения касаются и ударений.

«Кажется, только удалённый от источников информации человек мог не слышать о том, что ресницы на самом деле „наращённые“, а не „нарОщенные“», — иронизирует специалист.

Несмотря на четкое правило («А» в корнях -РАСТ-, -РАЩ-, -РОС- перед «СТ» и «Щ», а в остальных случаях «О»), неверный вариант стал настолько распространен, что произносить правильный «как-то неловко».

Подобная участь постигла и слово «расклёшенный», которое вытеснено двойником «расклешённый».

«До сколькИ» против «до скОльких»: битва ударений и падежей в современном русском

Вопрос ударений особенно актуален.

«Ударение везде падает на „О“», — поясняет эксперт, говоря о склонении местоимения «сколько».

Правильно говорить «до скОльких работает почта», «со скОльких работает банк», «ко скОльким часам надо прийти на встречу», «во скОльких местах я побывал». Использование «до сколькИ» считается ошибкой.

«ТEфтели» добились равноправия: Почему «неправильные» ударения становятся нормой?

«Неправильные» ударения нередко вызывают непонимание.

«Например, в наших краях вы не услышите слова „щавЕль“. И если я на рынке попрошу пучок „щавелЯ“, меня не поймут», — приводит пример эксперт.

Такая ситуация, когда нормативное ударение вызывает затруднения у большинства, становится все более частой.