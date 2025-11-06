С 7 ноября уехать станет сложнее: в Петербурге редеют ряды таксистов

Компания «Яндекс Такси» уведомила, что с 7 ноября в Санкт-Петербурге завершает работу с водителями, работающими по трудовым патентам. Представители сервиса сообщили об этом изданию 78.ru.
По оценкам агрегатора, прекращение сотрудничества с этой категорией водителей приведёт к сокращению их общего количества на 12%. Нововведение затронет заметную часть местного рынка.
За последний год в Северной столице выросла стоимость поездок на такси. Средний платеж за одну поездку в Петербурге увеличился на 12% за год.
Аналитики рынка отмечают, что в первые три месяца 2025 года средний чек достиг 624 рублей. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.